03:46, 26 марта 2026

Житель Астраханской области арестован за причастность к ЛГБТ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Астрахани отправил в следственный изолятор мужчину, чьи посты в социальной сети следователь счел “пропагандой идеологии движения ЛГБТ”*. 

Дело об участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России предусматривает от двух до шести лет лишения свободы) в отношении мужчины возбудили сотрудники управления МВД по Астраханской области. 

Советский районный суд Астрахани удовлетворил ходатайство следователя об аресте обвиняемого, сообщила 25 марта пресс-служба суда. 

Согласно версии обвинения, мужчина вел страницу “ВКонтакте” с “условным именем”. В фотографиях и видеороликах, которые он публиковал с ноября 2023 года по 29 декабря 2025 года, следователи усмотрели “пропаганду идеологии международного общественного движения ЛГБТ*” и “побуждение к участию” в нем. 

Пользователь соцсети арестован на один месяц и 25 суток. Суд отправил его в СИЗО, учитывая тяжесть преступления и отсутствие у мужчины регистрации в Астрахани, отмечается в сообщении. 

Пресс-служба суда обозначила обвиняемого инициалом А. Согласно открытой картотеке материалов о досудебных арестах, 24 марта Советский райсуд Астрахани заключил под стражу Арстана Арстангалиева.

"Кавказский узел" также писал, что житель Карачаево-Черкесии в декабре 2025 года получил по аналогичному обвинению 2,5 года лишения свободы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
04:45, 26 марта 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии
00:48, 26 марта 2026
Военный осужден в Нальчике за неявку в часть
19:56, 25 марта 2026
Житель Ставрополья осужден за участие в террористической организации
18:46, 25 марта 2026
Житель Кабардино-Балкарии осужден за оправдание терроризма
17:24, 25 марта 2026
Военный из Ингушетии убит в военной операции
12:02, 25 марта 2026
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Визуальная реконструкция картины “Прощай, земля калмыцкая!” народного художника Калмыкии Григория Бембеева. Скриншот публикации aypara_._._ / Instagram*.
02:47, 19 марта 2026
Юбилей начала реабилитации калмыков остался незамеченным в республике
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Задержание Марианны Ступиной. Кадры оперативной съемки.
03:01, 21 февраля 2026
Бывшая астраханская чиновница задержана спустя 13 лет розыска
Мигрант и полицейский. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:53, 2 февраля 2026
Нелегальные мигранты выявлены в порту в Астраханской области
Девушка на концерте. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:54, 19 января 2026
Жительница Астрахани оштрафована за нацистский лозунг
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Пляж в Анапе. Фото: Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»
25 марта 2026, 16:55
Судьба анапских пляжей обеспокоила пользователей Telegram

Мужчина в тюрьме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 марта 2026, 13:59
Историк из Калмыкии приговорен к реальному сроку за пост в соцсети 

Сотрудники ФСБ. Фото: https://obltv.ru/news/fsb-otrabotaet-protivodejstvie-terrorizmu-v-sverdlovskoj-oblasti
25 марта 2026, 13:00
Житель Кубани арестован по делу о подготовке атаки на силовиков

Поезд с пшеницей. Фото: Report https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/v-armeniyu-tranzitom-cherez-azerbajdzhan-otpravyat-rossijskuyu-pshenicu
25 марта 2026, 11:04
Поезд с российской пшеницей отправлен через Азербайджан в Армению

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше