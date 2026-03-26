Житель Астраханской области арестован за причастность к ЛГБТ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Астрахани отправил в следственный изолятор мужчину, чьи посты в социальной сети следователь счел “пропагандой идеологии движения ЛГБТ”*.

Дело об участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России предусматривает от двух до шести лет лишения свободы) в отношении мужчины возбудили сотрудники управления МВД по Астраханской области.

Советский районный суд Астрахани удовлетворил ходатайство следователя об аресте обвиняемого, сообщила 25 марта пресс-служба суда.

Согласно версии обвинения, мужчина вел страницу “ВКонтакте” с “условным именем”. В фотографиях и видеороликах, которые он публиковал с ноября 2023 года по 29 декабря 2025 года, следователи усмотрели “пропаганду идеологии международного общественного движения ЛГБТ*” и “побуждение к участию” в нем.

Пользователь соцсети арестован на один месяц и 25 суток. Суд отправил его в СИЗО, учитывая тяжесть преступления и отсутствие у мужчины регистрации в Астрахани, отмечается в сообщении.

Пресс-служба суда обозначила обвиняемого инициалом А. Согласно открытой картотеке материалов о досудебных арестах, 24 марта Советский райсуд Астрахани заключил под стражу Арстана Арстангалиева.

"Кавказский узел" также писал, что житель Карачаево-Черкесии в декабре 2025 года получил по аналогичному обвинению 2,5 года лишения свободы.

* ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.