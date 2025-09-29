×

Кавказский узел

Лента новостей
17:48, 29 сентября 2025

Жительницу Черкесска оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики. Фото: Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики признал жительницу региона Анастасию Мельникову виновной в публичной демонстрация символики экстремистской организации -  "Движения ЛГБТ*".

Как писал "Кавказский узел", журналистка и черкесская активистка Лариса Тупцокова, живущая в Грузии, узнала о возбуждении против нее в России уголовного дела по статье об экстремизме. 

В результате мониторинга сети интернет на странице пользователя социальной сети «ВКонтакте», с сетевым псевдонимом "Любимое- Твое He-Важно" установлены публикации фотоизображения на которых находятся символы экстремисткой организации "ЛГБТ-сообгщества*" (радужного флага), деятельность которой запрещена на территории РФ, сказано в судебном постановлении на сайте суда.

Мельникова пояснила: страницу она создала очень давно и не пользовалась ей последние пять лет. Вину в содеянном девушка признала и раскаялась. 

"Помощник прокурора г.Черкесска полагала необходимым признать Мельникову А.А. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.3 Кодекса РФ об АП и просила назначить ей минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи в виде штрафа", - сказано в постановлении.

Суд принял это во внимание и отнес к смягчающим обстоятельствам наличие у Мельниковой трех детей — двух несовершеннолетних и одного малолетнего. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, уточняет суд.

* организация внесена в список экстремистских.

**деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

