Юбилей начала реабилитации калмыков остался незамеченным в республике

70-тилетний юбилей начала реабилитации калмыцкого народа прошел без памятных мероприятий в Калмыкии. Опрошенные «Кавказским узлом» жители региона констатировали, что национальная трагедия предается забвению.

17 марта 1956 года в официальной прессе СССР был опубликован указ Президиума Верховного совета СССР, который отменял для калмыков режим спецпоселения и административного надзора. С этого времени начался постепенный процесс реабилитации калмыков, который длился 35 лет и завершился 26 апреля 1991 года с принятием закона РСФСР №1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» историк Андрей Кудинов.

82 года назад, 27 декабря 1943 года, началась операция «Улусы» - ликвидация Калмыцкой АССР, разделение ее территории между Ставропольским краем, Сталинградской областью и созданной Астраханской областью и, с 28 декабря 1943 года, – депортация калмыков. Принудительному выселению подлежали около 95 тысяч человек, говорится в справке «Кавказского узла». Женщины-некалмычки, бывшие замужем за калмыками, также брались на учет и подвергались всем положенным репрессиям. В то же время калмычек, вышедших замуж не за калмыков, на учет не брали. С момента депортации и до апреля 1946 года значилось 14 343 умерших калмыцких поселенцев, при этом рождаемость среди калмыков была крайне низкой.

«Цена так называемых «ошибок» Сталина и его правительства чрезвычайно высока. Это не просто поломанные судьбы, уничтоженные хозяйства и конфискованное имущество, - это жизни людей, которых силой и ложью превратили в жертв тоталитарного режима. Калмыки разделили участь многих народов северного Кавказа и Крыма, казачества, немцев Поволжья, народов Прибалтики и Молдавии, зажиточного крестьянства», - заявил Кудинов.

Рассуждая о количестве жертв среди калмыков в годы репрессий, историк отметил недостаточную изученность этой темы. В качестве примера он сослался на мнение известного ученого Павла Поляна: тот считал, что именно у калмыков была зафиксирована «максимальная среди репрессированных народов смертность». По данным Поляна, до 1 августа 1948 года в местах депортации умерло 44125 представителей этого народа. Уже после возвращения на родину перепись показала, что численность калмыков составила лишь 78,9% от уровня 1939 года. В то же время в «Книге памяти калмыцкого народа» содержится утверждение, что общие потери населения у калмыков были намного больше и превысили половину его общей численности к моменту депортации.

«Я был в Элисте недавно, проезжал по калмыцким степям. Мест для поминовения, по моему мнению, там недостаточно, а те, что есть, находятся в запущенном состоянии. Основной памятник - «Исход и Возвращение» (скульптор Эрнст Неизвестный). Зимой его осматривал, он в хорошем состоянии, но видно, что кое-где нужна реставрация. Памятнику 30 лет будет, это большой срок. В центре Элисты в сквере находился мемориал жертвам геноцида (Памятник жертвам сталинского геноцида, памяти депортированных из Красной армии воинов-калмыков, - прим. «Кавказского узла»). Хотя этот памятник внесен в реестр объектов культурного наследия, его состояние было плачевное. Он стоял где-то на задворках (за кинотеатром «Родина», - прим. «Кавказского узла»), рядом со строительным мусором. Недавно его перенесли к мемориалу «Исход и Возвращение» (к восточной площадке, - прим.«Кавказского узла»). В каком он сейчас состоянии, трудно сказать», - заявил Кудинов.

Решение о депортации калмыков как «средстве урегулирования межнационального конфликта» было ускорено обвинениями в сдаче в плен 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии. Первым заходом было депортировано 91 919 человек, среди них много стариков и детей. За январь 1944 года к ним присоединилось еще 1014 человек. Поскольку выселение происходило в самый разгар зимы, смертность при перевозке была чрезвычайно высокой, к тому же в местах вселения нередко вспыхивали эпидемии сыпного тифа. В 1944 году депортации калмыков продолжились за счет выселения тех, кто проживал вне КАССР, - в Ростовской и Сталинградской областях, оттуда в ссылку были отправлены более 3,5 тысяч человек. Порциями поступали и демобилизованные из армии, говорится в книге Павла Поляна “Не по своей воле”, изданной в 2001 году.

По его данным, калмыцким историкам сейчас не рекомендуют проводить исследования, посвященные депортации и политическим репрессиям. «Тему, похоже, на неформальном уровне закрыли. И не только в Калмыкии. Эта беда, похоже ныне по всей России», - заключил историк.

О 70-й годовщине начала реабилитации калмыцкого народа «мало кто помнит», заявил калмыцкий общественный деятель Валерий Бадмаев. «В марте 1956 года только разрешение на свободное перемещение в районах расселения было. Основной документ, позволяющий репрессированным народам возвращаться на родину, был принят практически через год, в 1957 году. В Калмыкии все ориентируются именно на 1957 год, - поэтому считается, что ссылка длилась более 13 лет», - пояснил Бадмаев.

Первым шагом политической и гражданско-правовой реабилитации “наказанных народов” стало снятие с них ограничений по спецпоселению в интервале с мая 1955 по июль 1956 года. На этом этапе ни один из «наказанных народов» еще не получил легитимного права на возвращение на родину и, следовательно, не имел преимуществ перед другими, отмечается в книге Павла Поляна. Право вернуться на прежнее место проживания калмыкам, также как балкарцам, карачаевцам, чеченцам и ингушам, было предоставлено 25 января 1957 года.

Корреспондент «Кавказского узла» попросил жителей Калмыкии рассказать их семейные истории о депортации. Как оказалось, многие об этом периоде жизни старших поколений ничего не знают. Так, Валерий Бадмаев, «хоть и родился в Сибири в 1951 году», рассказать о периоде депортации не может. «В нашей семье никто об этом в советское время и даже в 1990-е не говорил. И как раз в эти годы, все мои старшие - мама, папа, дяди и тети, - умерли», - пояснил Валерий.

Бадмаев заметил, что компенсация его родителям составила три тысячи рублей. Они ее получили в 1989 году. «В Калмыкии говорили, что чеченцы и ингуши получили по 25 тысяч рублей… Чтобы что-то требовать - об этом и речи не было. Кое-кто пытался, но с системой бороться было бесполезно», - заявил Валерий.

Уроженец Калмыкии Церен Басангов, ныне живущий в Москве, сообщил, что старшее поколение его семьи не делилось с ним историями об изгнании. «Я бы рассказал, если бы знал. К сожалению, мои старики мало об этом говорили. Точнее я мало интересовался, когда была возможность», - сказал Церен.

Елена Калдаева работает в сфере коммунального хозяйства. Женщина также посетовала, что «в свое время» не записала историю семьи, а старшее поколение родственников «тщательно этой темы избегало». «Когда родственники и старики собирались вместе, они никогда не говорили о депортации. Однажды бабушка что-то моему отцу говорила о ее родителях. Я впервые услышала, что они в Сибири жили. Тогда еще удивилась, - что они там делали?» - сказала Елена.

Ни Калдаева, ни Басангов не смогли сказать, получали ли их родители и старшие родственники компенсацию в годы реабилитации, так как не обладают такой информацией. Елена Калдаева также рассказала журналисту, что в СМИ 17 марта 2026 года «информации об этой памятной дате не было вовсе».

«Были репортажи про озимые, о клещах, о празднике «Россия вперед». А про начало реабилитации, о трагедии народа не было ни слова. У нас только 28 декабря годовщину отмечают, день депортации», - сказала женщина.

Студент-историк Гарик Азидов, живущий в Ставропольском крае, рассказал, что у него смешанная калмыцко-корейская семья. В 1990-е годы он «успел расспросить калмыцкую бабушку» о трагедии депортации. Она рассказала, что в конце 1930-х годов прадедушка и прабабушка трудились в овцеводческой артели на границе со Ставропольским краем. В 1942 году прадеда призвали в Красную армию, он воевал в составе 51-й армии, которая обороняла южные подступы к Сталинграду. Глава семейства «был приставлен к конному полку», а прабабушка с артелью бежала от немцев в Астраханскую область.

«Когда Сталин провел операцию «Улусы» 27-28 декабря 1943 года, моих стариков депортировали в Сибирь, на север Омской области. Сначала прабабушку, а за ней месяца через два и дедушку списали из армии. Там, в Сибири, они и воссоединились. Старики сначала работали на лесозаготовках, потом чем занимались - не знаю, не рассказывали», - вспоминает историю семьи калмыцкий юноша.

Бабушка Гарика и три ее сестры родились под Омском. Там они, по словам бабушки, в первые годы сильно голодали и замерзали, одна девочка умерла от болезни. «По словам бабушки, ее мама рассказывала, что когда калмыков везли в Сибирь в эшелонах, в их вагоне не было буржуйки и было очень холодно. На станциях депортированных должны были кормить, но не кормили. Трупы умерших от голода и холода просто сбрасывали на полустанках, как дрова. Чудом прабабушка тогда доехала до конечной станции. А то, что происходило с прадедушкой, как его из армии поперли, вообще ничего неизвестно», - рассказал Азидов.

На вопрос, получила ли семья Азидовых компенсацию во время реабилитации, Гарик ответил, что «речь шла о каких-то копейках», а про «положенные льготы старики вообще ничего не знали». «Реабилитация была неполной. Видимо, энкавэдэшники, провожая калмыков домой, напутствовали их угрозами: не болтать и не требовать, вот все и молчали. Прадед рано умер, а прабабушка дожила до 90 лет. Фотографий не сохранилось совсем. Все альбомы погибли во время пожара в конце 1980-х», - подытожил Гарик.

Калмыцкий журналист на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла» историю своей семьи, при этом он скрыл имена своих родственников. В первые годы Советской власти его предки проживали в Калмыкии. В 1930-х годах деда призвали в армию, он был участником «финской кампании», «говорил, что был писарем, и у него действительно был очень красивый почерк». В 1944 году его демобилизовали и сослали в Широклаг.

«Оттуда в 1946 году он попал в Тюмень, там женился на мой бабушке. Она, в свою очередь, искала сына, которого отправили другим эшелоном. Добралась до Тюмени, нашла сына и встретила моего деда», - рассказал журналист.

Его дед по материнской линии по неизвестной причине отстал от поезда во время одной из остановок. «Пошел через лес наугад, вышел к одному уральскому городку. Там и остался, женился. Моя бабушка по матери - русская, пермячка», - пояснил мужчина.