Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Концерн "Покровский", потеряв покровителей из числа силовиков, был национализирован, но государство - лишь временный держатель актива. При этом влияние на агробизнес юга России людей, так или иначе связанных с бандой Цапков, земли которых оказались в том числе в "Покровском", сократилось, но не исчезло полностью.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Первомайский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. В ходе судебного заседания он подал ходатайство об отправке на СВО. Следствие также заявило, что Шпак требовал взятки от концерна "Покровский" за покровительство. Шпак в ходе судебного заседания в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону вину не признал.

Национализация концерна "Покровский" стала возможной после разрушения системы покровительства

Коррупционная схема с участием бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака, который, по версии следствия, требовал взятки от концерна "Покровский" за покровительство, не единичный случай, а часть более широкой системы, полагает ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

"Речь идет о схеме, когда силовые структуры и надзорные органы получали деньги за "крышевание" агроконцерна, построенного на сомнительных сделках, штрафах и отсутствии адекватного контроля со стороны прокуратуры и ФСБ. Не исключаю, что национализация концерна "Покровский" стала возможной именно после того, как его бенефициары лишились надежной системы силового покровительства и попали под давление следствия и прокуратуры", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В январе 2026 года Краснодарский краевой суд утвердил решение о передаче государству недвижимости на 28 миллиардов рублей, принадлежащей основателю концерна "Покровский" Андрею Коровайко, ранее занимавшему должность федерального инспектора аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе.

По его словам, "Покровский" нужен государству как инструмент контроля над крупным сельхозкластером.

"В настоящее время "Покровский" функционирует как де‑факто государственный агроконцерн после того, как по решению суда сельхозпредприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, строительные и электротехнические фирмы перешли в собственность Росимущества. С точки зрения государства "Покровский" нужен как инструмент контроля над крупным сельхозкластером, а также как источник для будущей приватизации, в результате чего в бюджет поступят деньги", - объяснил он.

На Кубани и в Ростовской области цапковские структуры как таковые больше не действуют в форме организованной банды, но у них через третьи лица остались земли и хозяйства, которые фактически принадлежат им

Другой ростовский политолог Бронислав Берковский отмечает, что после ликвидации формальной банды Цапка и арестов ее членов, судам и приставам удалось отобрать часть активов, но не все.

"На Кубани и в Ростовской области цапковские структуры как таковые больше не действуют в форме организованной банды, но у них через третьи лица остались земли и хозяйства, которые фактически принадлежат им. При этом их влияние на сельхозбизнес упало до минимума", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментируя дело бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака, политик, бывший депутат из Ейска Александр Коровайный* отмечает, что крупный бизнес в современных российских реалиях практически не способен функционировать без системы силового и административного покровительства.

"В нашей системе чиновники разного уровня - от полиции и прокуратуры до региональных администраций - стремятся получить свою долю от прибыли крупного, а иногда и среднего бизнеса. Очевидно, что "Покровский" долгое время находился под такой защитой. Пока шли выплаты, дела у концерна шли " просто нормально, а хорошо. Я не сомневаюсь, что Шпак мог выступать в роли одного из покровителей, получая за это незаконное вознаграждение", - заявил он "Кавказскому узлу".

По мнению Коровайного*, период активного расширения земельного банка концерна был бы невозможен без "доброй воли" надзорных органов.

"Мы видели, как удачно "Покровский" скупал земли. Это работало по той же схеме, что и у других агрокомплексов края: лояльность органов за определенную мзду. Какое-то время концерн создавал имидж социально значимого предприятия, спонсировал мероприятия, но затем вектор изменился. Вероятно, было принято решение, что прибыльный актив должен принадлежать другим людям", - пояснил эксперт.

Коровайный* провел параллели между ситуацией вокруг "Покровского" и другими громкими случаями передела собственности в стране, называя уголовное преследование инструментом давления.

"Если собственник отказывается продавать бизнес за бесценок, появляются уголовные дела. Сейчас, на фоне сокращения общего "экономического пирога", такие случаи участились. Формальная национализация часто становится лишь промежуточным этапом перед передачей активов нужным людям, связанным с властью", - отмечает Коровайный*.

Что касается будущего "Покровского", он выразил сомнение в том, что государство планирует долгосрочное управление этими активами.

"Очевидно, что оставлять эти предприятия в госсобственности никто не будет. После национализации последует перепродажа. Однако из-за рисков того, что любой актив могут "отжать" повторно, стоимость таких сделок обычно сильно занижена. Весь этот процесс передела собственности мешает нормальной работе предприятий и создает атмосферу неопределенности", - подытожил Коровайный*.

Атмосфера страха сохраняется в Кущевской

Местный общественный деятель, пожелавший остаться неназванным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", как в настоящее время живет станица Кущевская.

Предприниматели избегают конфликтов с людьми из бывшего окружения банды, понимая, что связи в силовых структурах у них остались

"Атмосфера страха в Кущевской не исчезла полностью, хотя открытого террора уже нет. Помилованные члены банды частично вернулись в станицу или живут в соседних районах. Местные жители в частных разговорах говорят, что боятся поднимать тему Цапков публично, "мало ли кто услышит". Предприниматели избегают конфликтов с людьми из бывшего окружения банды, понимая, что связи в силовых структурах у них остались. После событий 2010 года власти пытались переломить ситуацию и сменили местную администрацию, усилили присутствие полиции, провели показательные процессы. Но такие системные проблемы как коррупция, сращивание бизнеса и власти, безнаказанность сильных остались. Молодежь уезжает из станицы, не видя перспектив; старшее поколение живет с ощущением, что все может вернуться", - сказал он.

4 ноября 2010 года в доме кущевского фермера Сервера Аметова произошло массовое убийство, с которого началось расследование дела банды Сергея Цапка. Причиной нападения на усадьбу Аметова послужило желание Цапка отомстить за смерть своего брата Николая, убитого в 2002 году. Жертвами жестокого убийства стали 12 человек, в том числе четверо детей. Члены банды приговорены к длительным срокам заключения, сам Сергей Цапок умер в тюрьме, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Дело банды Цапка".

По его словам, этому способствует также то, что семье Цапков удалось сохранить кое-какие активы.

"Часть активов, накопленных бандой Цапков, формально перешла к родственникам и доверенным лицам, которые не были осуждены или получили мягкие приговоры. Их семья потеряла былое влияние, но все еще контролирует земли, агрофирмы, торговые точки в Кущевской и близлежащих районах общей стоимостью в сотни миллионов рублей. Их влияние на сельхозбизнес в Ростовской области и на Кубани сократилось, но не исчезло полностью. В самой Кущевской их влияние остается заметным: местные предприниматели до сих пор боятся конфликтовать с людьми, связанными с Цапками, опасаясь давления или проблем с силовиками. Однако федеральное внимание к региону заставляет их действовать осторожнее, и поэтому громких рейдерских захватов и открытого бандитизма больше нет", - сказал он.

Бронислав Берковский подтвердил, что возвращение отдельных членов банды в станицу вызывает у части жителей напряжение и опасения.

"Станица официально декларируется как спокойный и аграрный регион, но в реальности тема страха и недоверия к местным властям и правоохранителям все еще жива. Возвращение отдельных членов банды в станицу вызывает у части жителей напряжение и опасения, пусть и не так массово, как в 2010‑е", - отметил он.

Напомним, что в 2018 году была приговорена к семи годам заключения бывшая ростовская судья Светлана Мартынова, признанная виновной в мошенничестве с землями Цапков. В июне 2021 года Мартынова, находясь в заключении, объявила о явке с повинной. Она призналась в передаче пяти миллионов рублей судьям Кущевского райсуда за вынесение решения по делу об отчуждении у Надежды Цапок более пяти тысяч гектаров земли. Из текста явки следует, что сделала она это в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна "Покровский". Представитель компании заявил тогда о клеветнической кампании против концерна.

В апреле 2021 года были задержаны сотрудничающие с концерном "Покровский" юристы Генрих Хачатуров, Владислав Бражников и Александр Войналович, а также заместитель директора ООО "Агрокомплекс "Кущевский" Александр Глазырин. В отношении них центральным аппаратом СКР возбуждено уголовное дело о вымогательстве, а также о подкупе или принуждении к даче показаний.

В декабре 2025 года суд в Москве признал бывшего главу службы безопасности концерна "Покровский" Сергея Ечкалова виновным в вымогательстве имущества фермеров Кубани и Ростовской области и принуждении к даче ложных показаний и приговорил к 16 годам лишения свободы.

