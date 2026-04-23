Житель Волгодонска осужден на Кубани по статье о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре приговорил к длительному сроку заключения жителю Волгодонска, признав его виновным в сборе информации для украинских спецслужб.

Дело 25-летнего обвиняемого рассматривал Краснодарский краевой суд. Молодой человек призван виновным по статье о государственной измене (статья 275 УК России предусматривает от двенадцати до двадцати лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, житель Волгодонска сотрудничал с украинскими спецслужбами за денежное вознаграждение. Суд счел, что он собирал для Службы безопасности Украины информацию о расположенных в Краснодаре объектах топливно-энергетического комплекса.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима с годом ограничения свободы, сообщила прокуратура Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что суд также конфисковал в доход государства мобильный телефон, использованный для совершения преступления, и денежные средства, полученные фигурантом “от куратора”. Сумма этого вознаграждения в сообщении не приводится.

Прокуратура не уточнила, когда именно и при каких обстоятельствах был задержан обвиняемый, и признал ли он свою вину. В открытой картотеке на сайте суда скрыты имена фигурантов большинства дел о госизмене.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский краевой суд в апреле приговорил к 13 годам колонии за государственную измену 63-летнюю жительницу Новороссийска. По версии следствия и суда, судовой повар, желая переехать в США, сообщала кураторам о местоположении судов.

22 апреля стало известно, что житель Волгоградской области арестован по подозрению в передаче украинской разведке сведений о дислокации подразделений Минобороны.