Житель Кропоткина осужден за комментарий о теракте

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Кропоткина к денежному штрафу, признав его комментарий в мессенджере публичным оправданием терроризма.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кропоткина, чей комментарий в мессенджере следователи сочли публичным оправданием терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы).

Как установил суд, мужчина, находясь у себя дома в Кропоткине, вечером 22 марта 2024 года разместил в открытом чате комментарий под видеозаписью террористического акта. Эксперты пришли к выводу, что его высказывание “обосновывало допустимость и справедливость действий лиц, совершивших террористический акт”, сообщила прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что подсудимый “полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном”.

Суд учел имевшиеся у него смягчающие обстоятельства и назначил мужчине штраф 340 тысяч рублей. Также осужденному на два года запрещено администрировать сайты и интернет-страницы, а мобильный телефон, с которого он публиковал свой комментарий, конфискован и обращен в собственность государства.

Имя обвиняемого, его возраст и род занятий в сообщении прокуратуры не приведены. Судя по дате в материалах дела, комментарий жителя Кропоткина мог относиться к теракту в “Крокус Сити Холле”, совершенному вечером 22 марта 2024 года.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. По официальным данным на 30 марта 2024 года, в результате этого нападения погибли 144 человека, пострадал - 551. В марте 2026 года суд в Москве приговорил исполнителей теракта к пожизненным срокам.

В ноябре 2024 года стало известно, что в числе фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" есть жители Ингушетии из числа баталхаджинцев - Хусейн Медов и Джабраил Аушев были арестованы по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".