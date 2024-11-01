Два жителя Ингушетии арестованы по делу о теракте в "Крокусе"

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Хусейн Медов и Джабраил Аушев арестованы по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев и оружием, использованным для теракта в "Крокусе". Еще двое жителей Ингушетии объявлены в розыск.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, при теракте погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По подозрению в причастности к теракту были арестованы 11 человек. Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

Двое предполагаемых соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье, Аушев и Медов, арестованы в Москве по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, сообщило сегодня РИА "Новости".

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д.М. и Медову Х.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", - процитировало агентство данные из картотеки Басманного районного суда Москвы.

Новые фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — жители Ингушетии. Двое из них арестованы, а еще двое объявлены в розыск. По версии следствия, они могут быть связаны с уже признанным террористическим и запрещенным судом боевым крылом вирда баталхаджинцев. Они переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружили ими вместе с патронами террористов, непосредственно совершивших нападение на посетителей концертного зала., сообщил сегодня "Коммерсант".

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи". Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил баталхаджинцев своими братьями после волны арестов осенью 2022 года. 3 ноября 2022 года он вступился за семью Белхароевых. Кадыров заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями. В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

Фигурантами уголовного дела стали уроженцы ингушского селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево. Их уголовное дело в центральном аппарате следственного ведомства уже соединили с делом о теракте в «Крокус Сити Холле», при этом они обвинены в незаконном обороте оружия и боеприпасов (часть 5 статьи 222 УК РФ) и взрывных устройств (часть 3 статьи 222.1). Сотрудники ФСБ и угрозыска задержали Медова и Аушева в Ингушетии, откуда доставили в Москву. Двое их земляков объявлены в розыск.

Следствие предполагает, что за несколько недель до теракта выходцы из Таджикистана через пособников связались с жителями Ингушетии. 32-летний Хусейн Медов по просьбе таджиков по своим каналам достал четыре охолощенных автомата Калашникова, которые у себя дома переделал в боевые. 27-летний Батыр Кулаев, передал своему земляку магазины для автоматов Калашникова и патроны, которые и были израсходованы террористами в «Крокусе». 23-летний Джабраил Аушев и 31-летний Хаваж-Багаудин Алиев доставили оружие и боеприпасы в тайники возле сел Экажево и Сурхахи, отправив их координаты заказчикам. В тайниках их забрали посредники, которые привезли помимо четырех автоматов 68 магазинов и более 2 тысяч патронов. Большая часть рожков перед отправкой была заряжена, а это, по версии следствия, подтверждает, что предполагаемые участники ингушского звена террористического сообщества знали, что планируется совершить. По показаниям фигурантов расследования, за оружие и боеприпасы им перечислили более 1 млн руб.

1 ноября Басманный райсуд продлил Медову и Аушеву меры пресечения в виде ареста до 22 декабря. Заседание в базе данных Мосгорсуда значилось открытым, но после того как суд установил только личности фигурантов, процесс закрыли. Представляясь суду, Джабраил Аушев и Хусейн Медов рассказали, что они безработные со средним образованием. Медов является инвалидом 2-й группы по бронхиальной астме.

После разбирательства представители обвиняемых сообщили, что они отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов, заявив, что работали только с посредниками, поэтому и представить себе не могли, у кого в итоге окажутся стволы и как они будут использованы.

По версии следствия, участники признанного террористическим и запрещенного в России боевого крыла религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева связаны не только с приверженцами экстремистских течений в исламе, но и украинскими спецслужбами. Это укладывается и в ранее обнародованную руководством СКР и ФСБ версию об украинском следе в деле о теракте в «Крокусе», говорится в публикации.

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