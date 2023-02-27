Боевая организация баталхаджинцев признана террористической

27 февраля 2023, 13:59

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ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев, которых Рамзан Кадыров объявил своими братьями.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года стало известно, что баталхаджинцы в обмен на поддержку Рамзана Кадырова сформировали отряды для участия в военной операции на Украине. Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) вошел в состав спецназа "Ахмат" и уже принимает участие в военной операции, подтвердил на следующий день глава Чечни. Формирование таких отрядов выгодно баталхаджинцам, которые привлекли пристальное внимание силовиков, отметили руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев и политолог Али Магамадов.

1 ноября 2022 года силовики провели обыски в доме Ахмеда Белхороева, который приходится родственником арестованному главе Счетной палаты Мустафе Белхароеву. У Мустафы Белхароева несколькими днями ранее также прошли обыски. Позднее стало известно об аресте родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева. 3 ноября 2022 года глава Чечни вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями 1 .

На сегодняшнюю публикацию печатного номера "Российской газеты", в которой сообщается об изменениях в федеральном списке террористических организаций по состоянию на 13 февраля, обратил внимание телеграм-канал "Розыск Ингушетии", опубликовав фотокопию публикации.

"Официально с 16.12.2022 боевое крыло вирда Батал-Хаджи - террористическое сообщество. Изменения внесены и на сайте ФСБ России. С сего числа лица, оказывающие финансовую, информационную или иную помощь организаторам, руководителям и членам данного сообщества, подлежат уголовной ответственности", - говорится в публикации телеграм-канала.

В Едином федеральном списке террористических организаций, который опубликован на сайте ФСБ, организация баталхаджинцев значится под номером 46.

В список включено "Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (Батал-Хаджи, баталхаджинцев, белхороевцев, тариката шейха овлия (устаза) Батал-Хаджи Белхороева)". Это сделано по решению Южного окружного военного суда от 28 ноября 2022 года, которое вступило в силу 16 декабря 2022 года, поясняется в опубликованном перечне.

Напомним, Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов). Братство баталхаджинцев, по данным источников на 2019 год, насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева он подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме руководителя Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

12 декабря 2022 года Следственный комитет объявил, что завершено расследование уголовного дела Хасана Полонкоева и еще 10 обвиняемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева. Полонкоева следователи считают организатором и руководителем действовавшего в Ингушетии террористического сообщества, а остальных обвиняемых – участниками этого сообщества. Обвиняемые в суде не признали вину.

Ранее, после убийства Эльджаркиева, источники предположили, что он убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако следователи заявили в январе 2020 года, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Глава ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года вместе со своим братом Ахмедом Эльджаркиевым. Основные факты об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и выводы следствия собраны в краткой справке "Кавказского узла" "Главное об убийстве Ибрагима Эльджаркиева".

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