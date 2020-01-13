Следком определился с мотивом убийства Эльджаркиева

13 января 2020, 05:54

Мотивом убийства начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева стала его профессиональная деятельность. Версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются, заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов.

Как писал "Кавказский узел", по делу об убийстве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева арестованы 12 подозреваемых. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Всего в причастности к убийству подозреваются 30 человек, сообщил 11 декабря источники.

Ибрагим Эльджаркиев застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. По данным источника в правоохранительных органах, рассматриваются также другие версии убийства, среди которых служебная деятельность Эльджаркиева и личные мотивы.

Мотивом убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева является профессиональная деятельность, приводит сегодня, 13 января "Коммерсант" слова заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова.

"У нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве", - цитирует его издание.

При этом он заявил, что следствие установило "причастность к совершенными преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц". "Действуя в составе организованной группы, они совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность", - сказал Краснов.