Двенадцатый подозреваемый по делу об убийстве Эльджаркиева арестован в Москве

20 декабря 2019, 12:10

Басманный суд Москвы на два месяца заключил под стражу Беслана Хадриева, который стал двенадцатым задержанным по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", о задержании двенадцатого подозреваемого по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева источники сообщили 17 декабря. 32-летний житель сельского поселения Экажево был допрошен.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Еще одной жертвой нападения стал его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Подозреваемый по делу об убийстве Эльджаркиева арестован Басманным судом Москвы до 18 февраля 2020 года, со ссылкой на представителя суда сообщил 19 декабря "Интерфакс".

Беслан Хадриев стал двенадцатым задержанным по этому делу, ему вменяется статья 317 УК России (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и часть 3 статьи 222 УК России (Незаконное ношение оружия), проинформировал 19 декабря ТАСС, ссылаясь на представителя суда в Москве. Максимальная санкция по данным статья - пожизненное заключение и 8 лет тюрьмы соответственно.

На сайте Басманного суда Москвы говорится, что ходатайство о заключении под стражу Хадриева поступило в суд 19 декабря, в этот же день заявление было удовлетворено судьей Евгенией Николаевой.

Напомним, 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек, все они арестованы. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Среди задержанных был его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. 10 декабря суд в Москве заключил Магомеда-Гази Чаниева. Ранее в ноябре по этому же делу были заключены под стражу Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Предполагаемый убийца Курейши Картоев арестован заочно, предположительно, он скрывается в Турции. Всего у следствия по делу об убийстве Эльджаркиева 30 подозреваемых, сообщил источник 11 декабря, отметив, что число подозреваемых может еще возрасти.