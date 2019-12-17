По делу об убийстве Эльджаркиева задержан двенадцатый подозреваемый

17 декабря 2019, 21:50

32-летний житель сельского поселения Экажево задержан и допрашивается по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", Алихан Оздоев стал одиннадцатым задержанным по подозрению в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Оздоев был задержан в Москве в ночь на 16 декабря. Сегодня суд в Москве заключил Оздоева под стражу на два месяца.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Еще одной жертвой нападения стал его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Силовики в Ингушетии задержали двенадцатого подозреваемого в причастности к нападению на Ибрагима Эльджаркиева. "Еще один подозреваемый в убийстве Эльджаркиева задержан в Экажево. Как и прежде, в этом деле задержание проводили прикомандированные из Москвы сотрудники правоохранительных органов", - цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

Задержан 32-летний житель сельского поселения Экажево. "Силовики предполагают, что мужчина долгие годы входил в так называемую Экажевскую бандгруппу", - сообщил информированный источник. По его данным, задержанного допрашивают, пишет "Интерфакс".