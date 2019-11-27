27 ноября 2019, 04:59

Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева

Бывший начальник центра "Э" по Северному Кавказу временно занял пост убитого главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, но в на постоянной основе эту должность получит ингушский силовик.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. По подозрению в убийстве силовики объявили в розыск 46-летнего уроженца Ингушетии Картоева, члена влиятельного ингушского сообщества баталхаджинцев. 18 ноября суд в Москве заочно арестовал Курейша Картоева, подозреваемого в убийстве Эльджаркиевых, а 26 ноября источники сообщили о задержании двоих жителей Экажево в связи с делом об убийстве.

Бывший начальник центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД по СКФО Эдуард Рыбинцев назначен временно исполняющим обязанности центра "Э" Ингушетии.

Информация об этом опубликована на сайте республиканского МВД. "Врио начальника - Рыбинцев Эдуард Александрович, полковник полиции", - указано на странице центра.

Источник в правоохранительных органах напомнил, что Рыбинцев возглавлял ЦПЭ по Северо-Кавказскому федеральному округу в 2016 году. По данным источника, Эдуард Рыбинцев занял пост убитого Эльджаркиева лишь временно.

"На данный момент министр (по Ингушетии) Михаил Коробкин находится не в республике, но по его возвращении начальником центра будет назначен Адам Хамхоев", - цитирует 26 ноября слова источника ТАСС.

Источник добавил, что Хамхоев в январе 2019 года был ранен при обстреле автомобиля Ибрагима Эльджаркиева. Всего тогда пострадали трое полицейских.

При двух последних руководителях республиканского центра "Э" жители республики заявляли о применении пыток сотрудниками ведомства. Ибрагим Эльджаркиев сменил на этой должности Тимура Хамхоева, который был осужден по делу о пытках в ЦПЭ, но уже при Эльджаркиеве на насилие со стороны силовиков жаловались как минимум двое арестованных.

Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев был задержан в декабре 2016 года и в 2018 году приговорен к семи годам колонии по делу о пытках в центре "Э", его подчиненные также были приговорены к лишению свободы. Обвинения в пытках в адрес сотрудников ЦПЭ в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, отмечается в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Примечание:

"Смерть Эльджаркиева обнадежила адвокатов Альберта Хамхоева", "Опубликовано видео с похорон Эльджаркиевых", "Усиленные меры безопасности сопровождали похороны Эльджаркиева в Назрани".

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