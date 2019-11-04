04 ноября 2019, 13:46

Усиленные меры безопасности сопровождали похороны Эльджаркиева в Назрани

Убитые в Москве начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат были похоронены сегодня в Назрани. Полицейские оцепили кладбище, на котором собрались высокопоставленные силовики.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября в Москве был застрелен начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев. Также погиб его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. Вместе с ними в машине находился бизнесмен Гурсман Сапралиев, он не пострадал. Полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству, сообщили источники в правоохранительных органах.

Скриншот публикации о похоронах Ибрагима Эльджаркиева, https://t.me/operdrain/22039Минувшей ночью тела Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых доставили в Ингушетию, и сегодня они были похоронены на родовом кладбище в Назрани. Заупокойную молитву прочитали сотни людей. В похоронах, в частности, приняли участие министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин, начальник управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу и Сергей Бачурин.

Полицейские оцепляли территорию, где проходила траурная церемония, выставив кордоны через каждые 150-200 метров, информировал "Интерфакс".

О том, что похороны были назначены на сегодня, говорилось 3 ноября и на близком к силовикам Telegram-канале "Опер слил". Публикация сопровождается фотографией служебного помещения с траурным венком и фотографией Ибрагима Эльджаркиева на столе. "Кавказский узел" не может проверить информацию этого анонимного Telegram-канала.

Ибрагим Эльджаркиев сменил на посту руководителя ингушского управления Центра по противодействию экстремизму МВД РФ Тимура Хамхоева, который был осужден на семь лет по делу о пытках. Однако сообщения о физическом воздействии на задержанных в ведомстве продолжали поступать и после скандального дела.

Примечание:

"МВД рассказало об обстреле полицейских в Ингушетии", "Участница пикетов в поддержку Титиева убита в Санкт-Петербурге".

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