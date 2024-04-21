Военная операция на Украине. Кадр из видео на сайте Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile

21 апреля 2024, 08:41

3800 военных с юга России признаны убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала военной операции на Украине убиты не менее 1877 военных из СКФО и 1923 из ЮФО, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее число убитых в спецоперации пришлось на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 15 апреля представители властей и силовики официально признали убитыми во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 3750 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО).

С начала СВО власти и силовики признали убитыми как минимум 3800 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальной информации, на Украине признаны убитыми 1877 жителей СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 823. Подтверждена гибель 270 жителей Северной Осетии, 351 военного из Ставропольского края, 189 жителей Чечни(власти обнародовали имена 166 погибших, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен) , 140 бойцов из Кабардино-Балкарии(Кавказскому узлу" известны имена 120 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году) , 56 – из Ингушетии и 48 – из Карачаево-Черкесии.

Признаны убитыми в ходе спецоперации 1923 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине погибло 723 жителя Волгоградской области, 417 бойцов из Ростовской области, 362 военнослужащих из Краснодарского края, 298 жителей Астраханской области, 53 военных из Адыгеи, а также 70 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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