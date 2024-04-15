Власти признали убитыми на Украине 3750 бойцов с юга России

15 апреля 2024, 11:36

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Не менее 1839 военнослужащих из СКФО и 1911 из ЮФО убиты в специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших военных приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 7 апреля представители властей и силовики официально признали убитыми во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 3700 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего погибших военных приходится на Дагестан.

Власти и силовики с начала СВО признали убитыми как минимум 3750 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на Украине погибло 1839 жителей СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 815. Подтверждена гибель 270 жителей Северной Осетии, 323 военных из Ставропольского края, 188 жителей Чечни(власти обнародовали имена 165 погибших, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 139 бойцов из Кабардино-Балкарии("Кавказскому узлу" известны имена 119 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году), 56 – из Ингушетии и 48 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 1911 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время СВО на Украине убит 721 житель Волгоградской области, погибли 415 бойцов из Ростовской области, 356 военнослужащих из Краснодарского края, 298 жителей Астраханской области, 53 военных из Адыгеи и 68 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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