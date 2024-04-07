Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru

07 апреля 2024, 16:12

Число убитых на Украине военных с юга России достигло как минимум 3700

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Не менее 1819 военных из СКФО и 1881 боец из ЮФО убиты во время специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как информировал "Кавказский узел", власти и силовики на 29 марта подтвердили гибель во время специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 3650 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число погибших военных приходилось на Дагестан.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Власти и силовики с начала проведения СВО сообщили о гибели не менее 3700 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, во время СВО погибли 1819 военнослужащих из регионов и республик СКФО. Наибольшее число погибших бойцов приходится на Дагестан – 807, Подтверждена гибель 269 жителей Северной Осетии, 317 военных из Ставропольского края, 188 жителей Чечни, 137 военных из Кабардино-Балкарии, 53 – из Ингушетии, а также 48 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Согласно данным властей и силовиков, во время спецоперации на Украине погиб 1881 житель ЮФО. По официальной информации погибли 717 силовиков из Волгоградской области, 408 жителей Ростовской области, 348 военнослужащих из Краснодарского края, 295 – из Астраханской области, 50 жителей Адыгеи и 63 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов стал первым из представителей властей, кто сообщил о гибели в ходе СВО российского военного. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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