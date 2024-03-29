Российский военный. Стоп-кадр из Telegram-канала Минобороны России от 29.03.24, https://t.me/mod_russia/37156

29 марта 2024, 23:58

Власти признали убитыми в СВО 3650 военных с юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала военной операции на Украине убиты как минимум 1795 военных из СКФО и 1855 бойцов из ЮФО, следует из отчетов властей и силовиков. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как информировал "Кавказский узел", на 23 марта представители властей и силовики официально признали убитыми  во время проведения спецоперации на Украине не менее 3600 жителей юга России, в том числе 1762 из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и 1838 Южного федерального округа (ЮФО).

По официальным данным, во время спецоперации на Украине погибли 1795 жителей СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 798. Подтверждена гибель 309 жителей Ставропольского края, 267 военных из Северной Осетии, 186 бойцов из Чечни, 135 – из Кабардино-Балкарии, 52 жителей Ингушетии и 48 военных из Карачаево-Черкесии.

Официально подтверждена гибель в ходе специальной военной операции 1855 жителей ЮФО. По данным властей и силовиков, на Украине погибли 711 бойцов из Волгоградской области, 408 жителей Ростовской области, 343 военнослужащих из Краснодарского края, 282 жителей Астраханской области, 61 боец из Калмыкии и 50 – из Адыгеи.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Напомним, офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов стал первой официально признанной властями потерей России в военной операции. О его гибели 26 февраля 2022 года сообщил глава республики Сергей Меликов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили о дефиците информации о числе погибших на Украине. В пользу того, что реальные потери среди северокавказских силовиков на Украине, вероятно, выше, чем признанные официальными источниками, говорят разные факторы, – в частности, высокая интенсивность боевых действий, в условиях которой оперативно установить точное число потерь убитыми и личные данные каждого погибшего объективно сложно, заявили они.

Еще одним фактором аналитики назвали стремление властей сгладить представление общественности о потерях на Украине, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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