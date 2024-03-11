Власти признали гибель на Украине 3550 бойцов с юга России

11 марта 2024, 09:21

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Не менее 1742 жителей СКФО и 1808 военнослужащих из ЮФО погибли в специальной военной операции (СВО) на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших военных приходится на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 2 марта властями и силовиками была подтверждена гибель во время специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 3500 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число погибших военных приходилось на Дагестан.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

С начала проведения СВО власти и силовики сообщили о гибели не менее 3550 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным сообщениям, с начала СВО погибли 1742 военнослужащих из регионов и республик СКФО. Наибольшее число погибших военных приходится на Дагестан – 776, Подтверждена гибель 263 жителей Северной Осетии, 299 бойцов из Ставропольского края, 175 жителей Чечни (власти обнародовали имена 149 погибших, о гибели еще 26 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 129 военных из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 108 из них, о гибели еще 21 бойца стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году), 52 – из Ингушетии, а также 48 бойцов из Карачаево-Черкесии.

По данным властей и силовиков, с начала военной операции на Украине погибли 1808 жителей ЮФО. Согласно официальной информации убит 691 силовик из Волгоградской области, 397 жителей Ростовской области, 336 военнослужащих из Краснодарского края, 273 – из Астраханской области, 50 бойцов из Адыгеи и 61 военный из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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