Спецоперация на Украине. Фото: https://ric.mil.ru

02 марта 2024, 08:42

Власти подтвердили гибель на Украине не менее 3500 военных с юга России

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Не менее 1780 жителей СКФО и 1720 бойцов из ЮФО погибли в специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших военных приходится на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 23 февраля представители властей и силовики официально подтвердили гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 3450 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных приходилось на Дагестан.

Власти и силовики с начала проведения СВО сообщили о гибели как минимум 3500 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине погибло 1720 жителей СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 764. Подтверждена гибель 261 жителя Северной Осетии, 297 военных из Ставропольского края, 172 жителей Чечни, 128 бойцов из Кабардино-Балкарии, 51 – из Ингушетии и 47 – из Карачаево-Черкесии.

Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации 1780 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине погибло 686 жителей Волгоградской области, 388 бойцов из Ростовской области, 3250 военнослужащих из Краснодарского края, 270 жителей Астраханской области, 50 военных из Адыгеи, а также 61 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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