Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву

08 ноября 2019, 15:25

Работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском Центре "Э" представляла угрозу для влиятельного сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его, рассказали "Кавказскому узлу" бывшие баталхаджинцы. Возможности ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, подтвердил адвокат Ахмед Костоев.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики заявил, что убийство главы ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева организовал за 60 миллионов рублей человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Силовики объявили в розыск главного подозреваемого - 46-летнего уроженца Ингушетии Картоева, члена влиятельного ингушского сообщества баталхаджинцев. Убийство Эльджаркиева, по версии источников, могло стать результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Ибрагим Эльджаркиев погиб после того, как не поддался влиянию баталхаджинцев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" живущий за границей бывший баталхаджинец Шамиль Булгучев.

По его словам, деятельность начальника ЦПЭ "мешала" последователям Батал-хаджи Белхороева. "В частности, Эльджаркиев начал проверять криминальные дела, участие в которых приписывали баталхаджинцам. Там много чего есть. Более 30 убийств, разбойные нападения, присвоение земель и прочее. В последнее время [Эльджаркиев] очень активно начал работать в этом направлении, "копать" под баталхаджинцев", - рассказал Булгучев.

После того, как попытка "через своих людей" уволить Эльджаркиева не удалась, среди баталхаджинцев стали раздаваться призывы устранить его, особенно после убийства Ибрагима Белхороева, рассказал Булгучев. При этом, по его словам, версия баталхаджинев о причастности ЦПЭ к убийству Ибрагима Белхороева была основана лишь на том, что Центр "Э" не был союзником этого сообщества.

"А Эльджаркиев уже работал в ЦПЭ. И после убийства Ибрагима Белхороева ему передали, что не простят этого. Но доказательств причастности Эльджаркиева к убийству Белхороева у них не было, они только предполагали", - пояснил бывший баталхаджинец.

Баталхаджинцы - "небольшой, но очень сплоченный вирд, к тому же близкий к Рамзану Кадырову", рассказала ранее "Кавказскому узлу" директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы Екатерина Сокирянская. По ее данным, баталхаджинцы – "вирд, который очень активен экономически и в лоббировании своих интересов".

Баталхаджинцы представляют собой "закрытую группировку", в которой существует жёсткая иерархия, и неподчинение грозит не только изгнанием, но и физическим устранением, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" бывший баталхаджинец Ислам Кортоев, живущий в Европе.

Он сравнил членов сообщества с "крепостными". "Уехать не могут, жениться не могут без разрешения лидеров. Одну десятую дохода должны отдавать. Когда я увидел это и стал говорить, меня чуть не подставили под убийство", - рассказал Кортоев, пояснив, что «вышел из секты» несколько лет назад, несмотря на то, что ещё его прадед вступил в этот вирд.

По словам Кортоева, влиятельность баталхаджинцев выгодна была и чиновникам. "Например, надо решить какой-то вопрос, взять участок земли. Если действовать через лидеров баталхаджинцев, то можно было быстро решить вопрос руками их «крепостных»", - пояснил он.

Ислам Кортоев подчеркнул, что не знает обстоятельств подготовки убийства Эльджаркиева, но считает, что баталхаджинцам было под силу организовать это убийство.

Такого же мнения придерживается и адвокат Ахмед Костоев, работающий в Москве. "Не знаю другую такую силу сейчас в республике, кто способен организовать убийство на таком уровне в Москве. Кроме спецслужб. Но баталхаджинцам такое под силу. И второй момент следует учесть, что сразу после первого покушения на Эльджаркиева стали говорить, что за этим стоят баталхаджинцы и что у них к нему возникли вопросы по поводу Ибрагима Белхароева. То есть эта версия появилась не сегодня, и он (Эльджаркиев) ходил под госзащитой. Поэтому я, наверное, на месте следствия рассматривал бы эту версию как основную", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что 12 января этого года на Ибрагима Эльджаркиева уже было совершено покушение. На федеральной трассе в Сунженском районе Ингушетии его машину обстреляли из автомата. Сам Эльджаркиев не пострадал, но находившиеся с ним трое полицейских получили ранения.