Оппонент баталхаджинцев назвал стоимость убийства Ибрагима Эльджаркиева

05 ноября 2019, 05:12

Человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда, организовал убийство главы ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева за 60 млн рублей, заявил выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев в обращении к главе республики.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября в Москве был застрелен начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев. Также погиб его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. Полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству. 4 ноября Эльджаркиевых похоронили в Назрани.

У Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с баталхаджинцами - влиятельным ингушским обществом. После того как один из лидеров последователей учения Батал-Хаджи, Ибрагим Белхароев, в декабре 2018 года был убит, его родственники предположили, что за преступлением могли стоять силовики из Центра по противодействию экстремизму. Следствие рассматривает кровную месть в качестве одной из приоритетных версий убийства руководителя ЦПЭ.

Выходец из Ингушетии Шамиль Булгучев, который живет за границей и выступает с критикой Белхароевых, опубликовал 4 ноября на YouTube видео под названием "Обращение к главе Республики Ингушетия". Продолжительность видео - около 6 минут, по состоянию на 05.00 мск 5 ноября запись набрала 6139 просмотров и 132 комментария.

Мужчина на видео говорит по-ингушски. Он рассказывает, что обращался ранее к главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову с просьбой расследовать случаи нападения на своих родственников, однако глава республики не отреагировал. По словам Булгучева, 3 ноября был подожжен дом его старшего брата, в котором находились священные писания, Коран и другие исламские реликвии. В поджоге Булгучев обвиняет своих оппонентов, и обращается к Калиматову, требуя "остановить" их.

В марте 2019 года в селении Сурхахи произошел конфликт между родственниками Шамиля Булгучева и последователями Батал-хаджи Белхороева. Источники утверждали, что причиной конфликта стали ролики Шамиля Булгучева, который критикует белхароевцев из-за границы.

"Собираешься ли ты вникать в расстрелы людей из автоматов, в обстрелы домов, в поджоги домов - это входит в твои функции? Что входит в твои функции? Если у тебя есть честь, достоинство, мужество, если у тебя есть чувство ответственности как главы республики, останови этот произвол и беззаконие", - обращается к Калиматову Булгучев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Шамиль Булгучев утверждает, что 3 ноября ему позвонил один из белхароевцев. "Он грязно выругался и сказал, что подожжет мой дом, и положил трубку", - говорит он. Как утверждает Булгучев, он ранее назвал имя этого человека как причастного к убийству Ибрагима Эльджаркиева. По его информации, человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда, заплатил 60 миллионов за устранение силовика. "Кавказский узел" не располагает подтверждениями слов Булгучева и не может проверить их достоверность.

"Сегодня я не могу вернуться на родину. Я нахожусь в федеральном розыске, говорят, за покушение на сотрудника органов. Я не совершал покушения на сотрудника органов, я дал по этому поводу объяснение", - добавил Булгучев. Он призвал Калиматова разобраться с его делом.