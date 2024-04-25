Освобождены шесть участников протестов в Тавушской области

25 апреля 2024, 18:58

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Шесть членов "Боевого братства", задержанных на месте акции протеста в Тавушской области, освобождены без предъявления обвинений.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля жители сел Тавушской области, перекрывшие дорогу в знак протеста против передачи земель Азербайджану, помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки. В связи с инцидентом были задержаны семь членов "Боевого братства". Один из них, Арман Петросян, обвинен в хулиганстве и заключен под стражу.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал политический аналитик Армен Ованнисян.

Следствие не предъявило остальным шестерым задержанным членам «Боевого братства» обвинений, они отпущены на свободу, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник офиса организации.

"Их освободили ночью, обвинения им не предъявляли", - сказал он, отметив, что "по сфабрикованному обвинению" арестован лишь один член «Боевого братства» - Арман Петросян.

Комментариями представителей следствия относительно сведений представителя "Боевого братства" "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел Тавушской области.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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