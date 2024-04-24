Арман Петросян арестован после протестов против передачи земель Азербайджану

24 апреля 2024, 22:11

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Член «Боевого братства» Арман Петросян, обвиненный в хулиганстве на акции протеста в Тавушской области, заключен под стражу на месяц. «Боевое братство» назвало арест Петросяна политическим преследованием.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля жители сел Тавушской области Армении перекрыли дорогу в знак протеста против передачи земель Азербайджану и помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки. В связи с инцидентом семь членов "Боевого братства" были задержаны. Арману Петросяну, одному из семи задержанных, предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщил сегодня Следственный комитет Армении.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Армана Петросяна на один месяц", - сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в офисе «Боевого братства».

"Это очевидное политическое преследование", - так прокомментировали в "Боевом братстве" решение суда об аресте Петросяна.

Протесты в Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании участка границы двух стран. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел Тавушской области. Причинами недовольства сельчан стала передача Азербайджану территорий, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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