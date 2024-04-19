Сотрудники тюрьмы отказались пропустить юриста к Албагачиеву

19 апреля 2024, 20:52

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Юриста Дмитрия Егошина сотрудники тюрьмы в Димитровграде не пропустили к уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву, аналогичный отказ колонии в Астраханской области рассматривается в суде. По словам адвоката Албагичиева, у осужденного возникли сложности с получением посылок от родных.

Как писал "Кавказский узел", по представлению руководства астраханской колонии № 10 Советский районный суд Астрахани 7 августа изменил уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву режим на тюремный. Судмедэкспертиза, заключение которой было представлено на рассмотрении апелляции на это решение, отметила, что состояние Албагачиева ухудшается, так как он не получает необходимого лечения, которое не может быть предоставлено в колонии. Защита просила приобщить заключение к делу, однако суд отказал в ходатайстве, адвокат назвала решение судьи немотивированным. Осенью 2023 года Албагачиев был этапирован в колонию в Ульяновской области, после чего у него произошли четыре приступа эпилепсии. Юрист Дмитрий Егошин оспорил отказ ИК-6 в Астраханской области допустить его на встречу с Адбаггачиевым.

30 июля 2023 года у Албагачиева произошел приступ эпилепсии, однако, несмотря на просьбу о помощи, врач пришел лишь через два часа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

Сегодня в Воскресенском городском суде Московской области должно было пройти заседание по иску юриста Дмитрий Егошина, эксперта правозащитного фонда "Общественный вердикт"*, который по месту своего жительства оспаривает свой недопуск в августе 2023 года к подопечному фонда, осужденному Абдул-Малику Албагачиеву в астраханской колонии ИК-6. Заседание отложили на 22 апреля, однако на этой неделе, 17 апреля, Егошину вновь не позволили встретиться с Албагачиевым, который сейчас содержится в Ульяновской области, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Дмитрий Егошин.

У Егошина нет статуса адвоката, но встреча с заключенным возможна и для человека, вовсе не имеющего юридического образования, пояснил он. "По закону осужденный имеет право на правовую помощь, которую может оказывать адвокат или иное лицо, которое такую помощь может оказать. Закон здесь не дает расшифровку, кто такое "иное лицо". Это может быть и юрист, либо человек, который разбирается в юриспруденции и может дать совет, консультацию, подготовить какие-либо документы", - уточнил он.

"В ИК-6 мне не позволили пройти к Албагачиеву, пояснив, что свидания с осужденными проводятся в дни краткосрочных свиданий, в определенные дни недели. Мы же (с адвокатом) приехали не в указанные дни. Я, естественно, не стал ждать дня, когда у них по графику предоставляются свидания. Но я приехал и не на краткосрочное свидание, которое предоставляется родным и близким, а для оказания правовой помощи, и на меня правила, регулирующие краткосрочные свидания, не распространяются. Я могу приехать в любой рабочий день для оказания правовой помощи. И Конституционный суд РФ развел в стороны эти два вида свиданий - краткосрочные, чтобы осужденный не терял социальных связей, и свидания для предоставления правовой помощи, чтобы охранять права осужденного", - рассказал юрист.

Отказ в предоставлении свидания нарушает нормы Уголовно-исполнительного кодекса, которыми предусмотрено право осужденного на получение квалифицированной юридической помощи, подчеркнул Егошин. "В других колониях я с такими нарушениями не сталкивался", - добавил он. <

17 апреля в тюрьме в Димитровграде, куда Егошин приехал с адвокатом Албагачиева Ириной Бирюковой, его также не допустили к осужденному. "Там пошли по другому пути. Они, администрация, долгое время не могли понять, на каком основании я имею право оказывать помощь. Потом стали утверждать, что у меня в доверенности нет права на встречи с осужденным, в нашем случае - с Албагачиевым. Потом стали выяснять мой статус. Юрист я или не юрист. Я говорил, что оказывать помощь может любое лицо, не имеющее юридического образования. Но лично я - юрист. От меня стали требовать предоставить диплом, кстати, также в первый раз. Я им показал сайт Воскресенского городского суда, где рассматривается дело в интересах Албагачиева. Но и это их не убедило. Стали требовать копию диплома. И когда мне из дома прислали копию, мне отказали во встрече. Руководство колонии созвонилось с региональным УФСИН, и там сказали, что я должен предоставить оригинал диплома и нотариально заверенную его копию. То есть каждый ФСИН субъекта теперь не желает изучать правоприменительную практику, а федеральное законодательство толкует так как им угодно", - сказал эксперт, отметив, что неправомерные действия сотрудников ульяновского ФСИН также будут оспорены в суде.

Адвокат Албагачиева Ирина Бирюкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что по содержанию у ее подзащитного жалоб нет, однако есть серьезная проблема с невыдачей вовремя ему посылок. "Посылки с почты не забирают по несколько недель, забирают лишь под истечение сроков хранения, из-за этого продукты портятся, а тюрьма считает, что посылка получена, и весь лимит исчерпан. Там бывает что-то типа колбасной продукции, например, у которой сроки годности не совсем короткие, но достаточно ограниченные. В итоге Албагачиев не получает эти продукты, но якобы посылку получил. Вот ему сейчас из дома пришла посылка, они вскрыли, а там уже с истекающими сроками годности продукты. Он отказался брать эту посылку и вернул домой, чтобы не потерять лимит", - пояснила Бирюкова, отметив, что планирует по этому поводу пожаловаться в прокуратуру.

По словам супруги Албагачиева Марет, им удается созваниваться редко, один-два раза в месяц. Последнее свидание с мужем было у нее в конце февраля, а свидание положено ему раз в год, уточнила она. Иных контактов, кроме писем и редких звонков, у нее с Абдул-Маликом сейчас нет. В целом жалоб на условия содержания у Албагачиева пока нет, добавила Марет.

"Кавказский узел" также писал, что 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. 23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, в областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. О начале проверок по жалобе сообщили в прокуратуре и в аппарате омбудсмена. Управление СКР отказалось от проверки, переадресовав заявление адвоката в прокуратуру.

В августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия.

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