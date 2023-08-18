Состояние Абдул-Малика Албагачиева обеспокоило его близких

18 августа 2023, 11:42

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Приступы эпилепсии в колонии у Абдул-Малика Албагачиева учащаются, на его состоянии сказываются последствия пыток, которым его подвергали силовики, рассказали родные уроженца Ингушетии. Отсутствие должной медпомощи в исправительном учреждении дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда, заявила адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2018 года уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия. 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд удовлетворил жалобу юристов правозащитного фонда "Общественный вердикт"* и оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал и отбывает наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. По представлению астраханской колонии ИК-10 суд изменил Албагачиеву режим на тюремный. 30 июля у Абдул-Малика случился приступ эпилепсии. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Несмотря на рекомендации врачей о том, что Албагачиева в связи с состоянием здоровья нельзя оставлять одного, он и на этот раз оказался без присмотра, заявили правозащитники.

21 февраля родственники Албагачиева заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии. Руководство исправительного учреждения подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток. В мае стало известно, что Албагачиеву сделали операцию в гражданской больнице, также ему назначено лечение в связи с приступами эпилепсии.

Об очередном эпилептическом приступе, а также о том, что Абдул-Малик пролежал в камере на полу более двух часов в ожидании медицинской помощи, его матери сообщила жена человека, который отбывает срок в этой же колонии. Ей также сказали, что за три-четыре дня до этого у Абдул-Малика ухудшилось состояние здоровья, он просил, чтобы к ему пришел врач. Согласно ее информации, этот приступ был тяжелее, чем предыдущие, он с перерывами продолжался около двух часов.

Как сказала корреспонденту «Кавказского узла» родственница Абдул-Малика у него ранее были лекарства, которое во время госпитализации ему выписал лечащий доктор. Она предположила, что лекарства закончились.

Исмаил Манкиев – дядя Абдул-Малика несколько раз был свидетелем этих судорожных припадков у его племянника, когда он попал в больницу после жестоких пыток у силовиков. "Его тело выгибалось, он бился в конвульсиях, бился головой о стенку, у него были крепко сжаты челюсти. Я видел его мучения, боялся, что он может упасть с кровати. Вместе с чувством сострадания я ощущал свою беспомощность, что не могу ему помочь во время этого страшного припадка. Приступ длился минут пять, а мне казалось, что целая вечность», - вспоминает Исмаил. Он сказал, что такие приступы у его племянника появились после пыток, его сильно били по голове пластиковой бутылкой наполненной водой. От удара такой бутылкой сразу не виды синяки и гематомы. Следы проявляются на второй-третий день Во время одного такого приступа Абдул-Малик сломал руку", - рассказал Исмаил Манкиев.

По его словам, на долю его племянника выпало слишком много испытаний, то, что ему пришлось пережить в застенках сделало его, здорового крепкого парня инвалидом. «Казалось бы, достаточно, мало того, что он, невиновный находится в колонии, так и здесь ему, больному, не дают покоя, наказания следуют одно за другим. Теперь вот по представлению астраханской колонии суд изменил Абдул-Малику Албагачиеву режим на тюремный. Его лечить надо, а не усиливать режим», - возмущается Исмаил Манкиев.

Частые припадки продолжительностью более 5 минут требуют немедленной эвакуации пациента для оказания медицинской помощи, и то, что он в таком состоянии человек находится около двух часов на полу – крайне опасно для его жизни, считает невролог Ольга Юсупова.

«Эпилептический статус - так называют медики такого рода частые припадки, это наиболее грозное осложнение эпилепсии, при этом статусе судороги сохраняются непрерывно в течение более 5 минут, а когда есть несколько повторных приступов, то пациент не приходит в сознание между приступами. Эпилептический статус является опасным состоянием, потому что он может вызвать необратимое повреждение головного мозга и даже смерть, это случается примерно в 50% случаев», - подчеркнула доктор.

Она напомнила, что раньше это заболевание называли «падучая болезнь» из-за того, что во время приступа человек падает на землю. «Многие приступы эпилепсии начинаются с ауры. Так медики называют комплекс специфических ощущений, который возникает незадолго до припадка: чувство ползающих мурашек, покалывания, жжения, появляется специфический вкус во рту, слуховые, зрительные или обонятельные галлюцинации. Перед появлением ауры человек нередко начинает испытывать беспричинное беспокойство, внутреннее напряжение», - рассказывает Ольга Юсупова.

По ее наблюдениям, некоторые приступы длятся не более полминуты. «Но самые страшные – это судорожные припадки. Человек теряет сознание, падает на пол и начинает биться в конвульсиях. Происходит сильный спазм мышц и бессознательно больной может прикусить язык или щеки. Судорожный припадок длится 2-5 минут. При этом кожа может посинеть, изо рта пойти пена и случится непроизвольное мочеиспускание. По окончании приступа возникает сильная боль и человек засыпает», - говорит невролог.

Как заметила адвокат Татьяна Окушко, в том, что Абдул-Малик Албагачиев не получил вовремя медицинскую помощь, налицо нарушение основного Конституции РФ. «В соответствии со ст. 17 Конституции РФ «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения», - процитировала она статью Конституции.

Кроме этого, продолжает адвокат, согласно ч. ч. 1, 3 ст. 26 Федеральный закон от 21.11.2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", лица, … заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде… лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Абдул-Малику Албагачиеву был причинен также и моральный вред, полагает адвокат.

«Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вред ( в данном случае УФСИН) . При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред», - процитировала адвокат статью Гражданского кодекса.

Она также сказала, что при определенной настойчивости, при этом имея на руках необходимые документы можно добиться компенсации за причинённый моральный вред. Татьяна Окушко привела пример из своей адвокатской практики, когда ее подзащитный, находясь в заключении, упал в душе и сломал руку. «Согласно ст 102 Уголовно-исполнительного кодекса на суде мы представили все документы, согласно которым было ясно, что мой подзащитный е получил вовремя медицинскую помощь, ему не загипсовали сломанную руку, в результате уже освободившись ему пришлось , чтобы исправить неправильно сросшиеся кости руки перенести две операции. Суд вынес решение о выплате компенсации моему подзащитному», - рассказала адвокат.

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