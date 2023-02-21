Родственники Албагачиева заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии

21 февраля 2023, 13:59

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Руководство колонии, в которой отбывает наказание уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев, подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет Галаева. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев в августе 2018 года был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил, что в ходе предварительного следствия он подвергался пыткам. 14 февраля стало известно, что он был переведен из колонии в городскую больницу на время, пока в пенитенциарном учреждении шла прокурорская проверка.

Албагачиев был обвинен в том, что с января 2015 года воевал в Сирии против правительственных войск. По версии следствия, в марте того же года он вернулся в Россию и хранил самодельное взрывное устройство "хаттабку", которую в феврале 2017 года обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Адвокат назвал обвинение "плодом фантазии".

Состояние здоровья Абдул-Малика Албагачиева, отбывающего наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН по Астраханской области резко ухудшилось, рассказала его супруга Марет Галаева.

По ее словам, 25 декабря 2022 года Абдул-Малика Албагачиева без объяснений этапировали из ИК-8 в ИК-10, где он узнал, что ему было назначено дисциплинарное наказание – перевод в единое помещение камерного типа 1 на шесть месяцев. Именно в ЕПКТ 18 февраля у него произошел эпилептический приступ. В отличие от предыдущих, этот припадок длился гораздо дольше, и даже приехавшая бригада Скорой помощи с трудом сняла приступ и восстановила сознание, отметила Марет Галаева.

"Мне позвонила сестра заключенного, который находится в этой же колонии, и ее брат рассказал, что произошло с Албагачиевым, и что врачей тревожил тот факт, что приступ длился так долго", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Исмаил Манкиев, который приходится дядей Абдул-Малику Албагачиеву, считает, что его племянник приобрел эпилепсию из-за пыток силовиков. "До того момента, как мой племянник не попал в руки [силовиков], у него было крепкое здоровье", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Албагачиев экономист, но по специальности в Ингушетии устроиться трудно, и он овладел профессией жестянщика. "Жестянщик должен не бояться высоты, потому что приходится и на крышах домов работать. Так что, здоровье у него было хорошее", – объяснил Манкиев.

По его словам, несколько лет назад Албагачиев отправился в Турцию, где намеревался поступить на религиозные курсы, предназначенные для углубленного изучения исламских наук. Не набрал нужное количество баллов и вернулся в Россию.

4 февраля 2016 года Албагачиева задержали силовики, доставили в отдел силового ведомства и стали его пытать, добавил Манкиев. По его словам, во время предварительного следствия Албагачиев, в результате жестоких пыток, попал в реанимацию и приобрел эпилепсию. После его жалобы о пытках было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий силовиками. Но расследование приостановлено, так как силовик, на которого указал Албагачиев, погиб. "Мы будем добиваться возобновления расследования о пытках. Ведь пытал моего племянника не только тот, кто погиб, их было несколько", – подчеркнул Исмаил Манкиев.

Если во время эпилептического приступа у человека длительное время не восстанавливается сознание, то есть риск развития отека головного мозга, такой больной подлежит срочной госпитализации, отметила невролог из Санкт-Питербурга Мария Катаева.

"Среди причин, которые могут спровоцировать очередной эпилептический приступ в первую очередь можно назвать черепно-мозговые травмы. Также постоянное недосыпание, яркий, бьющий в глаза свет, однотонная музыка, замкнутое пространство, недостаток воздуха – это тоже может спровоцировать припадки", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Албагачиев оспорил водворение в ЕПКТ. В жалобе он в частности указал, что переводе осужденных в ЕПКТ должен быть указан срок содержания, проведен медосмотр и выдано медицинское заключение на предмет того, позволяет ли здоровье заключенного содержать его в ЕПКТ, рассказала адвокат Ирина Бирюкова.

"Перед помещением в ЕПКТ я не был осмотрен врачом, в тот период времени я находился на лечении в ИК-2, выписной эпикриз мне выдан не был, что также является нарушением процедуры назначения дисциплинарного наказания", – отметил Албагачиев в исковом заявлении.

Бирюкова уточнила, что заявление отправлено в Назрановский районный суд, оно составлено в отношении ФКУ ИК-8 УФСИН России по Астраханской области.

В иске адвокат просит истребовать у ответчика материалы дисциплинарного производства, а также видеозапись проведения дисциплинарной комиссии в отношении Албагачиева.

Учитывая то, как проводилась процедура водворения Албагачиева из ИК-8, где он отбывал наказание, в ЕПКТ без оглашения дисциплинарного наказания – налицо нарушение части 1 и части 4 статьи 117 УИК РФ "Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы", подчеркнула Ирина Бирюкова.

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