Правозащитники сообщили об отказе Албагачиеву в медпомощи

15 августа 2023, 18:26

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Сотрудники колонии в Астраханской области не отреагировали на просьбы уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева оказать ему помощь, когда же спустя два часа после начала приступа эпилепсии к заключенному пришел тюремный врач, у него не оказалось лекарств. Адвокат направила заявление в Следком, требуя возбудить против сотрудников колонии дело о халатности, сообщил сегодня фонд "Общественный вердикт"*.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия. 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд удовлетворил жалобу юристов правозащитного фонда "Общественный вердикт"* и оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал и отбывает наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. 9 августа стало известно о представлению астраханской колонии ИК-10 суд изменил Албагачиеву режим на тюремный. Решение будет обжаловано, сообщила адвокат Ирина Бирюкова.

21 февраля родственники Албагачиева заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии. Руководство исправительного учреждения подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток. В мае стало известно, что Албагачиеву сделали операцию в гражданской больнице, также ему назначено лечение в связи с приступами эпилепсии.

Около двух часов Абдул-Малику Албагачиеву в колонии не оказывалась медицинская помощь во время очередного приступа эпилепсии. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Несмотря на рекомендации врачей о том, что Албагачиева в связи с состоянием здоровья нельзя оставлять одного, он и на этот раз оказался без присмотра. Инцидент произошел 30 июля, сообщил сегодня фонд "Общественный вердикт"*.

До приступа Албагачиев обратился к сотрудникам колонии ИК-8 в Астраханской области, куда его этапировали тремя днями ранее, с просьбой оказать ему медпомощь, поскольку его самочувствие ухудшилось, однако они не отреагировали на его просьбу. Албагачиев попытался привлечь внимание сотрудников - махать руками, чтобы те заметили его через систему видеонаблюдения, но реакции не последовало. Когда спустя время к заключенному пришел тюремный врач, он не смог оказать помощь из-за отсутствия медпрепаратов и Албагачиеву пришлось вызывать скорую помощь, говорится в Telegram-канале фонда.

Адвокат Ирина Бирюкова направила в Следственный комитет сообщение о преступлении, потребовав установить виновных и привлечь сотрудников колонии к ответственности.

"Считаю, что вышеуказанные действия, точнее бездействие сотрудников администрации исправительного учреждения повлекли за собой существенное нарушение прав осужденного, более того, могли привести к летальному исходу. Следовательно, со стороны сотрудников исправительного учреждения было совершено преступление, по крайней мере имеющее признаки и состав статьи 293 УК РФ (халатность)" - приводятся ее слова в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что Назрановский районный суд отказался передать иск Албагачиева к астраханской колонии на рассмотрение в Астраханскую область и направил его в Магасский районный суд. Такое решение дает надежду на решение в пользу заключенного, отметила адвокат Ирина Бирюкова.

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