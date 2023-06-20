Иск Албагачиева к колонии направлен на новое рассмотрение в Ингушетии

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Назрановский районный суд отказался передать иск уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева к астраханской колонии на рассмотрение в Астраханскую область и направил его в Магасский районный суд. Такое решение дает надежду на решение в пользу заключенного, отметила адвокат Ирина Бирюкова.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2018 года уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия. 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд удовлетворил жалобу юристов правозащитного фонда "Общественный вердикт"* и оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал и отбывает наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. Родные Албагачиева рассказали, что ему сделали операцию в гражданской больнице и назначили лечение в связи с приступами эпилепсии. По данным дяди осужденного, Албагачиева пытались заставить вступить в ЧВК .

21 февраля родственники Албагачиева заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии. Руководство исправительного учреждения подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток.

На сегодняшнем судебном заседании в Назрановском районном суде присутствовали адвокаты Абдул-Малика Албагачиева, его мать и дядя. По видеоконференцсвязи из Советского районного суда Астрахани были подключены представитель УФСИН России по Астраханской области Наталья Григорьева, представитель медико-санитарной части №30 ФСИН России Асима Хаернасова, представитель ИК-8 Замир Шагимов, который также представлял интересы ИК-10, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании.

Штрафы на две колонии в Астраханской области наложены не были, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" перед началом заседания адвокат Ирина Бирюкова со ссылкой на секретаря судьи. Причина этого, по ее словам, неизвестна.

В начале заседания адвокат потребовала не допускать к рассмотрению дела представителей из Астрахани, так как среди документов, предоставленных в Назрановский районный суд, не было копий дипломов ни одного из них, а в копиях доверенностей не указаны специальные полномочия для участия в этом административном деле. "Мы не можем установить в точности, предоставлены ли им такие полномочия в данном судебном заседании, а также не можем установить наличие специального образования для участия в настоящем судебном заседании", - сказала Бирюкова.

Наталья Григорьева сообщила, что на сегодняшнем заседании судья Советского районного суда установила личности представителей, а также, что предоставлены доверенности и копии дипломов, подтверждающих наличие высшего юридического образования. Наталья Григорьева отметила, что имеет юридическое образование и является помощником начальника УФСИН России по Астраханской области по правовой работе и начальником юридической службы УФСИН РФ по Астраханской области. Асима Хаернасова сообщила, что является старшим юрисконсультом МСЧ-30, а Замир Шагимов - что является старшим юрисконсультом исправительной колонии №8. Судья Темерлан Евлоев отказал защите в удовлетворении ходатайства защиты.

После этого Шагимов заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Советский районный суд Астрахани. "В соответствии с частью 3 статьи 24 Кодекса об административном производстве (КАС) РФ административный иск по оспариванию действий, бездействия органов исполнительной власти может быть подан по месту регистрации административного ответчика", - сказал он, отметив, что Албагачиев отбывает наказание в Астраханской области.

Григорьева добавила, что поддерживает это ходатайство также в связи с тем, что в таком случае будет возможно предоставить в суд личное дело Албагачиева в оригинале и в полном объеме.

Защита Албагачиева возразила, указав, что на момент задержания Албагачиев был прописан на улице Московской в Назрани. "Уже неоднократно Верховный суд России разъяснял о решении данного вопроса, о подсудности дел такой категории - и разъяснял, что является местом постоянной регистрации, местом проживания. Колония не является местом постоянного проживания осужденного, и поэтому подача иска по месту его регистрации до момента направления для отбывания наказания является законной и обоснованной", - сказала Бирюкова.

Судья задал вопрос о месте постоянной регистрации матери осужденного, Маржан Албагачиевой, и та подтвердила, что ее сын в момент задержания он был прописан в Назрани, на улице Московской.

Судья после перерыва постановил передать дело Абдул-Малика Албагачиева на рассмотрение в Магасский районный суд в связи с тем, что на момент его задержания территория места жительства Албагачиева относилась к Магасскому районному суду, к Назрановскому районному суду она стала относиться позднее. Озвучив это, судья закрыл дело.

Защиту удовлетворило решение суда и обжаловать его она не намерена, сообщила адвокат Ирина Бирюкова. "Когда мы подавали иск, мы не знали, что на момент задержания Албагачиева была иная территориальная подсудность. Сейчас улица Московская относится к Назрановскому суду, и мы подали иск в Назрановский", - пояснила она.

Решение судьи о передаче дела в другой суд в Ингушетии удовлетворительно и дает надежду на более непредвзятое решение, отметила адвокат. "Мы намеренно подавали иск по месту регистрации Абдул-Малика. Я не хочу не сказать ничего критичного в адрес судов города Астрахань, но, исходя из всей предыдущей нашей практики защиты прав заключенных по обжалованию незаконных действий колонии, суды, в территориальную подсудность которых попадали колонии, в 99% случаев выносили решение в пользу колонии. А когда мы рассматривали дела по месту жительства осужденного, в судах, которые не связаны с колониями, наблюдали большой процент выигрышных дел. Когда суд и колония территориально связаны, сотрудники зачастую знают друг друга, и всегда неудобно выносить против них решение", - подчеркнула Бирюкова.

Абдул-Малик при встрече говорил, что он не совершал тех нарушений, за которое его помещают в ШИЗО и ЕКПТ, рассказала его мать Маржан Албагачиева. По ее словам, последний раз она виделась с Абдул-Маликом осенью 2022 года. "И его сразу после свидания посадили опять в ЕПКТ", - добавила Маржан. Она подчеркнула, что помещение сына в ЕПКТ мешает ездить к нему на свидания.

Абдул-Малика мучают сильные головные боли, у него участились приступы эпилепсии, которые происходят теперь постоянно, добавила мать. "До задержания он никогда не болел, здоровый был. А теперь постоянно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дядя Абдул-Малика Аслан Албагачиев рассказала что после смерти брата 30 лет назад именно он растил племянника, и у них очень близкая связь. "Мы переживаем за него каждый день. Но тут речь о человеческой жизни. От того, что они делают - те, в чьих он сейчас руках, - зависит его жизнь. И мы невольно его жизнь этим людям доверили, надеясь на закон. И мы видим, что с законом делается. Иногда доходит до отчаяния", - сказал он.

Аслан Албагачиев сказал, что физическое состояние его племянника, которого он видел на свидании, сильно ухудшилось, но в то же время он "испытывает гордость за своего племянника", что тот "мужчина". "Он не опустил руки, он полагается как верующий человек на Всевышнего. Он и был таким, но то, что в нем это не задавили, - я этому рад и этим горжусь. Но как бы он сам ни старался, сейчас у него вопрос уже стоит о (физическом) выживании (в колонии)", - заключил Аслан Албагачиев.

В пресс-службе ФСИН России по Астраханской области не удалось получить оперативный комментарий об итогах заседания и о причинах снятия штрафов с колоний.

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