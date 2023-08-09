Суд в Астрахани ужесточил режим Албагачиеву

09 августа 2023, 00:31

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По представлению астраханской колонии ИК-10 суд изменил заключенному из Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву режим на тюремный. Решение будет обжаловано, сообщила адвокат Ирина Бирюкова.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия. 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд удовлетворил жалобу юристов правозащитного фонда "Общественный вердикт"* и оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал и отбывает наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. Назрановский районный суд отказался передать иск Албагачиева к астраханской колонии на рассмотрение в Астраханскую область и направил его в Магасский районный суд. Такое решение дает надежду на решение в пользу заключенного, отметила адвокат Ирина Бирюкова.

21 февраля родственники Албагачиева заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии. Руководство исправительного учреждения подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток. В мае стало известно, что Албагачиеву сделали операцию в гражданской больнице, также ему назначено лечение в связи с приступами эпилепсии.

Советский районный суд Астрахани постановил перевести Албагачиева на тюремный режим, 7 августа была оглашена резолютивная часть решения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат заключенного Ирина Бирюкова. "Полное решение ожидается со дня на день. Мы его, конечно, будем обжаловать", - сказала Бирюкова.



Астраханская ИК-10 обратилась в суд о том, чтобы изменить Албагачиеву общий режим на тюремный, как злостному нарушителю, сообщается на сайте фонда "Общественный вердикт"* 8 августа.

"Но злостным нарушителем Албагачиева признала (астраханская) ИК-8 после того, как одно за другим применяла к нему дисциплинарные взыскания. Мы считаем эти взыскания незаконными и сейчас обжалуем их в Магасском районном суде Ингушетии. Следовательно, пока Магасский районный суд не принял решение по нашему иску, признавать Албагачиева злостным нарушителем и ужесточать ему условия содержания, неправильно", - приводятся на сайте организации слова юриста Дмитрия Егошина, который работает по этому делу.

Правозащитники пытаются привлечь к ответу астраханские ИК-8 и ИК-10, которые не предоставили данные, почему Албагачиев постоянно водворяется в штрафной изолятор и единое помещение камерного типа. Сам Албагачиев, по данным "Общественного вердикта", сейчас находится в другой астраханской колонии - ИК-6. Егошин отметил, что в судебном заседании участвовал представитель ИК-6, а не ИК-10 - колонии, которая обратилась в суд. "Представитель ИК-6 не уполномочен представлять ИК-10. Но и это судью не смутило", - отметил Егошин.

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