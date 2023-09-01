hАбдул-Малик Албагачиев. Фото: ttps://fortanga.org

01 сентября 2023, 15:06

Следователи отказались от проверки по жалобе Албагачиева

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Жалоба на недостаточную медпомощь в колонии уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву и на избиение другого заключенного перенаправлена в прокуратуру, сообщили следователи. Защита осужденного решила обжаловать отказ в проведении проверки.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от своего подзащитного, уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. Уже на следующий день в прокуратуре начали проверку обращения. Также о начатой по обращению работе сообщили в аппарате омбудсмена, а в управлении СКР по Астраханской области отказались от комментариев.

Управление СКР по Астраханской области перенаправило в прокуратуру обращение Ирины Бирюковой о непредоставлении Албагачиеву медицинской помощи и избиении заключенного. "Обращение перенаправлено в прокуратуру области с уведомлением заявителя об этом", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник  пресс-службы ведомства. На вопрос о причинах такого перенаправления он не ответил.

Обращение Бирюковой о неправомерных действиях должностных лиц - сотрудников УФСИН направляется "для рассмотрения по существу" в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Астраханской области, говорится в ответе ведомства от 30 августа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В документе причины перенаправления обращения также не поясняются.

Ирина Бирюкова сообщила, что планирует обжаловать отказ. "Я буду обжаловать отказ в проведении проверки и возбуждении уголовного дела в СК России. По нормам уголовно-процессуального законодательства, следственный орган должен был провести проверку и хотя бы опросить пострадавшего. Они отказались делать вообще что-либо. Поэтому однозначно буду обжаловать такое бездействие", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После того, как адвокат направила в надзорные и силовые ведомства заявления с требованием привлечь сотрудников колонии к ответственности, она узнала, что Албагачиев переведен из этого учреждения.

По словам адвоката, у нее до сих пор нет информации о том, где находится Албагачиев. На прошлой неделе, получив от него письмо из ИК-6, Бирюкова написала ответ в эту колонию, но ей пришло уведомление, что ее подзащитного там нет. Она не исключила, что Албагачиев находится в ИК-10.

Напомним, 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд удовлетворил жалобу юристов правозащитного фонда "Общественный вердикт"* и оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал и отбывает наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. По представлению астраханской колонии ИК-10 суд изменил Албагачиеву режим на тюремный.

30 июля у Албагачиева, который был уже переведен в другую колонию, произошел приступ эпилепсии, однако, несмотря на просьбу о помощи, врач пришел лишь через два часа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

В августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия.

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Примечание:

"Адвокаты добились лечения для Албагачиева", "Руководство колонии скрыло Албагачиева от проверяющих из прокуратуры", "Мать Албагачиева заявила о давлении на ее сына в колонии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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