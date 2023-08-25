Адвокат потребовала прекратить череду переводов Албагачиева между колониями

25 августа 2023, 23:14

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Прокуратура и аппарат омбудсмена по Астраханской области начали проверку заявлений адвоката уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева, которые были направлены после его сообщения о голодовке в связи с избиением одного из заключенных астраханской колонии. Пресс-служба регионального УФСИН не сообщила о местонахождении Албагачиева, но назвала не соответствующим действительности сообщение о голодовке. Адвокат подала сегодня заявление об исчезновении ее подзащитного, а также потребовала прекратить постоянное этапирование больного осужденного из одной колонии в другую.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев 23 августа сообщил адвокату, что объявил голодовку после избиения сотрудниками астраханской колонии одного из заключенных. Адвокат направила в надзорные и силовые ведомства заявления с требованием привлечь сотрудников колонии к ответственности, после чего узнала, что Албагачиев переведен из этого учреждения.

19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева в колонии. В мае суд удовлетворил жалобу юристов правозащитного фонда "Общественный вердикт"* и оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал и отбывает наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. По представлению астраханской колонии ИК-10 суд изменил Албагачиеву режим на тюремный. 30 июля у Абдул-Малика, который был переведен уже в другую колонию, случился приступ эпилепсии, однако несмотря на то, что он попросил сотрудников колонии о помощи, врач пришел лишь через два часа после начала приступа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Абдул-Малика Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

Обращение адвоката Ирины Бирюковой поступило и зарегистрировано, проводится проверка изложенных ею доводов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы прокуратуры Астраханской области.

В региональном управлении ФСИН корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что информация о голодовке Албагачиева не соответствует действительности. На вопрос о том, где сейчас находится заключенный, руководитель пресс-службы УФСИН Юлия Савина ответила, что, согласно статье 17 УИК РФ, эта информация может быть предоставлена только родственникам или законному представителю.

Так же представитель УФСИН ответила на вопрос о состоянии Албагачиева: по закону информация об обращении гражданина за оказанием медицинской помощи, о состоянии его здоровья или диагнозе составляет врачебную тайну. "Информация о факте избиения осужденного также не соответствует действительности", - говорится в ответе пресс-службы.

В аппарате уполномоченного по правам человека Астраханской области корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что получили обращение Бирюковой. "Работа по нему начата, мы отправили запрос прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях", - сказал руководитель аппарата омбудсмена Даниар Батрашев.

По предположению защиты, Албагачиев переведен в астраханскую ИК-10. "Я направила ему туда письмо через систему "ФСИН-письмо", пока что уведомления о том, что его там нет, не было", - сказала адвокат Ирина Бирюкова.

Кроме того, сегодня адвокат подала во ФСИН России и в прокуратуру Астраханской области заявление об исчезновении осужденного и жалобу на руководство УФСИН по Астраханской области на незаконное постоянное этапирование больного осужденного по колониям.

"Мой подзащитный за последний месяц сменил уже более четырех исправительных учреждений Астраханской области. Этапирование осужденного внутри региона не требует согласования во ФСИН России, поэтому руководство УФСИН России по Астраханской области злоупотребляет своим правом, делая жизнь Албагачиева, страдающего тяжелым заболеванием, невыносимой. Я попросила прокуратуру и ФСИН РФ проверить законность действий регионального УФСИН", - пояснила Бирюкова.

В управлении СК РФ по Астраханской области пока что отказались от комментариев. По закону они должны провести проверку и ответить заявителю в течение 30 дней, уточнила адвокат.

В августе 2018 года уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия. 21 февраля родственники Албагачиева заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии. Руководство исправительного учреждения подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток. В мае стало известно, что Албагачиеву сделали операцию в гражданской больнице, также ему назначено лечение в связи с приступами эпилепсии.

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