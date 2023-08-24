Абдул-Малик Албагачиев объявил голодовку в колонии

24 августа 2023, 20:12

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Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев сообщил сегодня адвокату, что объявил голодовку после избиения сотрудниками астраханской колонии одного из заключенных. Адвокат направила в надзорные и силовые ведомства заявления с требованием привлечь сотрудников колонии к ответственности, после чего узнала, что Албагачиев переведен из этого учреждения.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева в колонии. В мае суд удовлетворил жалобу юристов правозащитного фонда "Общественный вердикт"* и оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал и отбывает наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. По представлению астраханской колонии ИК-10 суд изменил Албагачиеву режим на тюремный. 30 июля у Абдул-Малика, который был переведен уже в другую колонию, случился приступ эпилепсии, однако несмотря на то, что он попросил сотрудников колонии о помощи, врач пришел лишь через два часа после начала приступа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Абдул-Малика Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

В августе 2018 года уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия. 21 февраля родственники Албагачиева заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии. Руководство исправительного учреждения подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток. В мае стало известно, что Албагачиеву сделали операцию в гражданской больнице, также ему назначено лечение в связи с приступами эпилепсии.

Албагачиев сообщил своему адвокату об инциденте в колонии., который произошел вечером 21 августа. Албагачиев через сервис "ФСИН-письмо" рассказал, что его состояние в тот день ухудшилось, и он попросил вызвать ему врача. Дежуривший сотрудник ФСИН просьбу проигнорировал, а затем вместе с коллегами стал провоцировать осужденных. После чего, по словам Албагачиева, около 10 сотрудников колонии избили одного из заключенных до бессознательного состояния и куда-то его унесли. У Албагачиева в это время произошел очередной приступ эпилепсии, а когда он пришел в себя и его повели к врачу, он увидел у камеры, где избивали заключенного, кровь., говорится в письме Албагачиева (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"В связи с этим беспределом я отказываюсь от пищи. Такое ощущение, что я нахожусь в какой-то секретной тюрьме, где отсутствует какое-либо правосудие, где у узников нет никаких прав", - написал Албагачиев в письме своему адвокату Ирине Бирюковой.

Письмо пришло сегодня через систему "ФСИН-письмо", рассказала Бирюкова корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что письмо "не могли не пропустить, потому что письма адвокату цензуре не подлежат".

Сегодня же Бирюкова подготовила и направила срочное обращение - заявление о преступлении - в прокуратуру Астраханской области, Федеральную службу исполнения наказаний России, следственное управление Следкома России по Астраханской области и местному уполномоченному по правам человека. Она предположила, что в действиях сотрудников ФСИН имеются признаки превышения должностных полномочий, неоказания медицинской помощи, халатности. Адвокат попросила провести проверку изложенных фактов и возбудить уголовное дело.