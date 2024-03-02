Супруга рассказала о состоянии здоровья Албагачиева

02 марта 2024, 03:08

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Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев на свидании не жаловался на условия нахождения в колонии, однако здоровье его подорвано, сообщила супруга Марет. Юрист Дмитрий Егошин добивается встречи с Албагачиевым, а адвокат Ирина Бирюкова обжаловала незаконное водворение его в штрафной изолятор.

Как писал "Кавказский узел", по представлению руководства астраханской колонии № 10 Советский районный суд Астрахани 7 августа изменил уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву режим на тюремный. Судмедэкспертиза, заключение которой было представлено на рассмотрении апелляции на это решение, отметила, что состояние Албагачиева ухудшается, так как он не получает необходимого лечения, которое не может быть предоставлено в колонии. Защита просила приобщить заключение к делу, однако суд отказал в ходатайстве, адвокат назвала решение судьи немотивированным. Осенью 2023 года Албагачиев был этапирован в колонию в Ульяновской области, после чего у него произошли четыре приступа эпилепсии. 1 марта стало известно, что апелляционные инстанции подтвердили право судов других регионов рассматривать иски в Астраханской области, где отбывал наказание Албагачиев.

30 июля 2023 года у Албагачиева произошел приступ эпилепсии, однако, несмотря на просьбу о помощи, врач пришел лишь через два часа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

Супруга Албагачиева Марет на этой неделе была у мужа на длительном свидании. "В данный момент у него нет никаких жалоб, надеюсь, что все будет хорошо", - сказала она 1 марта корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, последний раз она виделась с мужем около полутора лет назад, также на свидании. На вопрос о том, стал ли он сейчас выглядеть и чувствовать себя хуже или лучше, чем тогда, она ответила: "Так же. Здоровье у него, конечно, подорвано". Между свиданиями они с супругом общаются преимущественно по переписке и крайне редко - звонками.

Суд обязан повторно рассмотреть дело в течение месяца после получения иска, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт "Общественного вердикта"* Дмитрий Егошин.

"В иске я просил устранить нарушения, то есть обеспечить встречу с Албагачиевым. Понятно, что требования устарели, так как его этапировали в другую колонию. Но здесь важен принцип. Меня должны были допустить в колонию для встречи с Албагачиевым для оказания ему юридической помощи, но должностные лица нарушили закон. И здесь важен сам факт признания незаконности действий колонии. Это решение важно для устранения будущих инцидентов подобного рода", - добавил Егошин.

Итог своей апелляции юрист оценил положительно. "Тут важен момент определения подсудности по подобным спорам. КАС РФ говорит, что в подобных спорах существует альтернативная подсудность. Я могу иск подавать как по месту нахождения колонии, так и по месту своего жительства. Я выбрал суд по месту моего проживания, но суд проигнорировал требования закона и отправил мой иск для рассмотрения в Астрахань, как того просили представители ответчика. Это неверная практика. И сейчас Московский областной суд услышал мои аргументы, что опять же в будущем устраняет возможные нарушения подобного характера", - сказал он.

Кроме того, Егошин подчеркнул, что, "когда суд вынес определение о передаче рассмотрения иска в Астрахань, неверно применил нормы права". "Я указывал на нарушение права Албагачиева на получение юридической помощи. Суд же указал, что якобы мною обжаловались условия содержания, что совсем из другой области правоотношений", - отметил собеседник.

По словам адвоката Ирины Бирюковой, которая также защищает Албагачиева и обжаловала незаконное водворение заключенного в штрафной изолятор, и этот иск также был возвращен Верховным судом Ингушетии в Назрановский районный суд, дата нового процесса в районном суде пока не назначена. "Требуется время, чтобы дело поступило в суд, было принято судьей, и он уже принимает решение о назначении. Судя по карточке дела, оно было передано в экспедицию для отправки в суд первой инстанции 20 февраля. Я еще и текст не получала, узнала из информации на сайте. Думаю, что раньше середины марта назначено не будет", - сказала Ирина Бирюкова корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат уточнила, что в этом иске было требование признать очередное помещение Албагачиева в штрафной изолятор еще в Астраханской колонии и содержание в нем незаконным.

"Кавказский узел" также писал, что 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. 23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, в областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. О начале проверок по жалобе сообщили в прокуратуре и в аппарате омбудсмена. Управление СКР отказалось от проверки, переадресовав заявление адвоката в прокуратуру.

В августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия.

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