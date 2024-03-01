Юристы Албагачиева добились рассмотрения исков к астраханским колониям в других регионах

01 марта 2024, 00:06

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Апелляционные инстанции подтвердили право судов других регионов рассматривать иски к колониям в Астраханской области, где отбывал наказание уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", по представлению руководства астраханской колонии № 10 Советский районный суд Астрахани 7 августа изменил уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву режим на тюремный. Судмедэкспертиза, заключение которой было представлено на рассмотрении апелляции на это решение, отметила, что состояние Албагачиева ухудшается, так как он не получает необходимого лечения, которое не может быть предоставлено в колонии. Защита просила приобщить заключение к делу, однако суд отказал в ходатайстве, адвокат назвала решение судьи немотивированным. Осенью 2023 года Албагачиев был этапирован в колонию в Ульяновской области, после чего у него произошли четыре приступа эпилепсии.

30 июля 2023 года у Албагачиева произошел приступ эпилепсии, однако, несмотря на просьбу о помощи, врач пришел лишь через два часа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

Осенью 2023 года юриста Дмитрия Егошина в колонии № 6 в Астрахани не допустили к заключенному Абдул-Малику Албагачиеву, интересы которого он представляет в судах. Администрация колонии заявила, что свидания в этот день не разрешены, хотя на юристов и адвокатов, оказывающих правовую помощь, правила посещения осуждённых для краткосрочных свиданий не распространяются. Воскресенский райсуд Московской области передал иск по этому поводу по месту расположения колонии. Однако Московский областной суд вернул иск в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, сообщил сегодня фонд "Общественный вердикт"*.

Адвокат Ирина Бирюкова, которая защищает Албагачиева при поддержке "Общественного "вердикта"* обжалует незаконное водворение заключенного в штрафной изолятор и единое помещение камерного типа. Иск был подан по месту жительства Албагачиева в Назрановский районный суд Ингушетии. Представители УФСИН по Астраханской области, в колониях которой отбывал наказание Албагачиев, настояли, чтобы иск Ирины Бирюковой рассматривался в судах Астраханской области. Верховный суд Ингушетии отменил определение нижестоящего суда о возврате иска и вернул дело на рассмотрение в суд по существу, говорится в публикации на сайте фонда.

"Мы намеренно подавали иск по месту регистрации Абдул-Малика. Я не хочу сказать ничего критичного в адрес судов города Астрахань, но исходя из всей предыдущей нашей практики защиты прав заключенных по обжалованию незаконных действий колонии, суды, в территориальную подсудность которых попадали колонии, в 99% случаев выносили решение в пользу колонии. А когда мы рассматривали дела по месту жительства осужденного, в судах, которые не связаны с колониями, наблюдали большой процент выигрышных дел. Когда суд и колония территориально связаны, сотрудники зачастую знают друг друга, и всегда неудобно выносить против них решение", - рассказала ранее "Кавказскому узлу" Бирюкова.

"Кавказский узел" также писал, что 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. 23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, в областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. О начале проверок по жалобе сообщили в прокуратуре и в аппарате омбудсмена. Управление СКР отказалось от проверки, переадресовав заявление адвоката в прокуратуру.

В августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия.

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