Суд отказался приобщить к делу результаты судмедэкспертизы Албагачиева

12 октября 2023, 16:42

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Состояние уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева ухудшается, так как он не получает необходимого лечения, которое не может быть предоставлено в колонии, говорится в заключении судмедэкспертизы, которое просила приобщить к делу защита. Суд в ходе рассмотрения апелляции на ужесточение режима заключения Албагачиеву, отказал в ходатайстве, адвокат назвала решение судьи немотивированным.

"Кавказский узел" писал, что 23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от своего подзащитного, уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. О начале проверок по жалобе сообщили в прокуратуре и в аппарате омбудсмена. Управление СКР отказалось от проверки, переадресовав заявление адвоката в прокуратуру.

Сегодня в Астраханском областном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы защиты Абдул-Малика Албагачиева на решение Советского районного суда Астрахани, который 7 августа вынес решение об изменении осужденному режима отбывания наказания с колонии общего режима на тюремный режим.

Албагачиев принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи. Перед началом заседания корреспонденту "Кавказского узла" удалось задать ему пару вопросов. По словам Абдул-Малика, он чувствует себя нормально. Относительно предоставления медпомощи, он сказал, что в целом ситуация стала лучше в последний месяц. "Благодаря Всевышнему и вам (адвокатам и СМИ), сейчас сюда прикомандировали врачей, я под присмотром врачей сейчас нахожусь. Более-менее ситуация урегулировалась", - сказал Абдул-Малик Албагачиев корреспонденту "Кавказского узла". Он также попросил поблагодарить всех, кто проявляет внимание к его судьбе.

Интересы Албагачиева представляла адвокат Ирина Бирюкова. Также в зале находился ее коллега, юрист фонда "Общественный вердикт"* Дмитрий Егошин. Прокуратуру представляла прокурор Дарья Творогова. Судья - Юлия Дорофеева.

Адвокат Ирина Бирюкова заявила ходатайство о приобщении к материалам дела заключения судебно-медицинской экспертизы от 6 сентября 2023 года. Эксперт указал, что эпилепсия Албагачиева стала следствием черепно-мозговой травмы. Кроме того, он подтвердил ухудшение состояния Албагачиева, с учётом данных о более чем 30 эпилептических приступах, начиная с момента установления диагноза "эпилепсия" в феврале 2020 года. Частые эпилептические приступы доказывают то, что надлежащее лечение Албагачиеву не оказывается, говорится в заключении эксперта. "С учётом длительности заболевания Абдул-Малика Албагачиева (с 10.02.2020 года), его прогрессирования, отсутствия надлежащей медицинской помощи (диагностики и лечения), неэффективности применяемого лечения, поскольку сохранены частные эпилептические приступы... при имеющемся заболевании получение медицинской помощи в полном объеме (в соответствии с клиническими рекомендациями) в условиях исправительного учреждения исключено", - заключил эксперт (копия заключения имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Бирюкова ходатайствовала о приобщении этой СМЭ к материалам дела, и прокурор Творогова не возражала, однако судья Юлия Дорофеева отклонила ходатайство, сказав, что приобщать СМЭ "нет оснований".

После этого Бирюкова указала суду на процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции. В частности, в суде первой инстанции Бирюкова ходатайствовала о привлечении к процессу в качестве третьих лиц медсанчасти УФСИН, филиала медчанчасти и УФСИН. "Ходатайство было принято судом, в материалах дела это имеется. Однако в ходе судебного заседания суд никаким образом не отреагировал на данное ходатайство. Оно осталось неразрешенным - не удовлетворено и не отказано. Это нарушение права Албагачиева на защиту, и нарушение существенное", - сказала Бирюкова на суде.

Судья Дорофеева поставила вопрос перед сторонами об истребовании из УФСИН материалов личного дела Албагачиева. "материалы личного дела необходимо истребовать, поскольку там имеется вся медицинская информация, а без понимания о состоянии здоровья моего подзащитного невозможно рассмотреть данный вопрос <о правомерности перевода Албагачиева на более суровый режим содержания>", - отметила Бирюкова. Албагачиев поддержал позицию адвоката. Прокурор Дарья Творогова сказала, что возражает, так как в истребовании личного дела нет необходимости. Тем не менее судья Дорофеева приняла решение об истребовании личного дела Албагачиева, в связи с чем в заседании был объявлен перерыв на неделю.

Судья не стала приобщать к делу результаты судмедэкспертизы немотивированно, отметила после заседания адвокат Ирина Бирюкова. "Она сказала, что нет оснований. Что значит - нет оснований? У нас ведь как раз вопрос стоит о том, что он по состоянию здоровья не то, что в тюремном режиме не может содержаться, а, согласно выводу эксперта, он вообще не может отбывать наказание в местах лишения свободы, не может находиться в местах изоляции. А она говорит, что эту экспертизу приобщать нет оснований. Я считаю, это незаконно", - сказала защитница корреспонденту "Кавказского узла".

У Албагачиева есть серьезное заболевание, и оно не лечится, состояние его здоровья только ухудшается, подчеркнула Бирюкова. "У него приступы участились до 2-3 раз в неделю. Это может иметь серьезные последствия для головного мозга. И если он в условиях колонии не может отбывать наказание, то тюремный режим гораздо суровее. Там он будет в камере, не в отряде. Доступ к медицинской помощи там будет для него гораздо более затруднён. Там вообще с врачами сложно. Не зря тюремный режим - это самое строгое наказание из существующих", - сказала она.

Эксперт пришел к выводу,что медпомощь Албагачиеву не оказывается не надлежащим образом, подчеркнул юрист фонда "Общественный вердикт"* Дмитрий Егошин. "Причины не ясны. То ли у них оборудования нет, то ли лекарств, то ли специалистов, которые бы могли его качественно лечить. То есть медицинская помощь ему может оказываться только на свободе. По всем законам, которые регламентируют деятельность медицины в исправительных учреждениях, если специалиста соответствующего уровня нет в колонии, тогда осужденному предоставляется медицинская помощь за пределами колонии. И если здесь, в Астрахани, не смогли его обеспечить ни врачом от колонии, ни медицинской помощью в гражданской больнице, то, если его этапируют в тюрьму, вообще сомнительно, что там ему будет оказываться хоть какая-то медицинская помощь", - сказал он после заседания корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Бирюковой, то, что судья решила истребовать дело Албагачиева, несмотря на возражение прокурора, ни о чем пока не говорит. "Я думаю, это просто формальность. Решение, вероятно, уже какое-то принято. Хотя любопытно, что на сегодняшнем заседании судья всё делала вопреки мнению прокурора. Прокурор не возражала приобщить заключение судмедэксперта - судья отказала. Прокурор возражала против истребования материалов личного дела - судья решила истребовать", - отметила адвокат .

Напомним, 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. По представлению руководства астраханской колонии № 10 суд изменил Албагачиеву режим на тюремный.

30 июля у Албагачиева, который был уже переведен в другую колонию, произошел приступ эпилепсии, однако, несмотря на просьбу о помощи, врач пришел лишь через два часа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

В августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия.

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