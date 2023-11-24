Состояние Албагачиева ухудшилось после этапа

24 ноября 2023, 19:29

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Четыре подряд приступа эпилепсии произошли у уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева после этапирования в колонию Ульяновской области, теперь он страдает от проблем с памятью, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", по представлению руководства астраханской колонии № 10 Советский районный суд Астрахани 7 августа изменил уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву режим на тюремный. Судмедэкспертиза, заключение которой было представлено на рассмотрении апелляции на это решение, отметила, что состояние Албагачиева ухудшается, так как он не получает необходимого лечения, которое не может быть предоставлено в колонии. Защита просила приобщить заключение к делу, однако суд отказал в ходатайстве, адвокат назвала решение судьи немотивированным.

30 июля у Албагачиева произошел приступ эпилепсии, однако, несмотря на просьбу о помощи, врач пришел лишь через два часа. Все это время заключенный пролежал на полу в камере. Родные заявили, что участившиеся приступы эпилепсии у Албагачиева вызваны последствиями пыток, которым его подвергали силовики. Адвокат отметила, что отсутствие должной медпомощи дает основания требовать возмещения как физического, так и морального вреда.

Абдул-Малик Албагачиев написал своему адвокату Ирине Бирюковой, что за четыре дня — с 18 по 21 ноября — у него произошло четыре приступа эпилепсии. А после последнего начались проблемы с памятью, так что он даже забыл имена детей, сообщил сегодня фонд "Общественный вердикт"*.

Ухудшение состояния произошло после этапирования Албагачиева в колонию в Ульяновской области. Во время этапирования медпомощь не оказывалась даже при приступе эпилепсии, тогда помощь оказал оидн из заключенных, говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

До решения об этапировании Албагачиева адвокат добилась для своего подзащитного оказания медпомощи, и назначения МРТ головного мозга, но из-за этапирования исследование не успели провести.

"Мы обращали внимание суда на то, что этап — это серьезное испытание для здоровья Албагачиева и оно может привести к необратимым последствиям. Но суд не учел состояние здоровья Албагачиева, не принял в качестве доводов защиты независимую медицинскую экспертизу и перевел его на тюремный режим. Сейчас Албагачиев пишет, что его состояние здоровья ухудшилось. Наши опасения подтвердились. И важно — мы еще не знаем, как в дальнейшем это отразится на его здоровье", —приводятся слова Бирюковой в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 19 марта правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Албагачиева в колонии. В мае суд оштрафовал две колонии в Астраханской области, где отбывал наказание Албагачиев, за непредоставление материалов. 23 августа адвокат Ирина Бирюкова получила от Албагачиева письмо, в котором больной эпилепсией заключенный рассказал, что вечером 21 августа ему более часа не предоставляли медицинскую помощь, а другого заключенного на его глазах избивали. Бирюкова написала заявления о преступлении в управление СКР по Астраханской области, областную прокуратуру, во ФСИН России и местному уполномоченному по правам человека. О начале проверок по жалобе сообщили в прокуратуре и в аппарате омбудсмена. Управление СКР отказалось от проверки, переадресовав заявление адвоката в прокуратуру.

В августе 2018 года Абдул-Малик Албагачиев был приговорен к девяти годам колонии. По версии следствия, с января по март 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил о пытках в ходе предварительного следствия.

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