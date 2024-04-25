25 апреля 2024, 09:01

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Помилованный президентом Грузии Лазар Григориадис, которого ранее суд приговорил к девяти годам заключения за нападение на силовиков и поджог полицейской машины, покинул тюрьму и заявил, что примет участие в протестах против закона об иногентах.

Как информировал "Кавказский узел", 24 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании Лазара Григориадиса, осужденного на девять лет лишения свободы по делу о нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста.

Лазар Григориадис покинул тюрьму в Глдани, где отбывал наказание за нападение на полицейских и уничтожение государственного имущества. Около тюрьмы его встретили члены его семьи, родственники, а также адвокаты, передал 24 апреля "ИнтерПрессНьюс".

После освобождения, Григориадис заявил, что намерен присоединиться к активистам, протестующим перед парламентом в Тбилиси против закона об иноагентах. Он заявил, что придет на акцию 25 апреля, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, суд в Тбилиси приговорил 12 апреля к девяти годам заключения Лазара Григориадиса, признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста. Члены семьи Лазара Григориадиса подали президенту прошение о его помиловании. Григориадис был задержан в марте 2023 года после протестов против закона об иноагентах.

7 марта 2023 года парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, однако уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов. Второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Правящая партия "Грузинская мечта" в апреле текущего года повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. Это вызвало массовые акции протеста, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

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