Президент Грузии помиловала Григориадиса

24 апреля 2024, 12:58

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Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании Лазара Григориадиса, осужденного на девять лет лишения свободы по делу о нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", Лазар Григориадис будет амнистирован, пообещала 12 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Я по совести посчитала, что этого молодого человека нельзя наказать на девять лет. Я еще не подписывала, но решение принято", - сказала она.

12 апреля суд в Тбилиси приговорил к девяти годам лишения свободы Лазара Григориадиса, признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста. Члены семьи Лазара Григориадиса подали президенту прошение о помиловании осужденного.

Президент Грузии подписала указ о помиловании Лазара Григориадиса, сообщает сегодня "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу администрации Зурабишвили.

По словам адвоката Григориадиса Татии Манижашвили, после того, как документы о президентском помиловании поступят в тюрьму, Лазар сможет выйти на свободу, пишет JAMnews.

Напомним, Лазар Григориадис был задержан в марте 2023 года после протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции, которые бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

Парламент Грузии 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

В апреле 2024 года правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

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