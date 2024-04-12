Президент Грузии пообещала амнистировать Григориадиса

12 апреля 2024, 20:20

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Лазар Григориадис будет амнистирован, объявила президент Грузии после того как суд приговорил молодого человека к девяти годам лишения свободы, признав виновным по делу о нападении на силовиков и поджоге полицейской машины.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тбилиси сегодня приговорил к девяти годам лишения свободы Лазара Григориадиса, признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста. Члены семьи Лазара Григориадиса, приговоренного к девяти годам лишения свободы, подали президенту Грузии прошение о помиловании осужденного.

8 апреля Тбилисский горсуд провел финальное заседание по делу Лазара Григориадиса и взял таймаут перед оглашением приговора. Власти решили демонстративно наказать Григориадиса за участие в протесте, заявили оппозиционеры и родственники обвиняемого.

Президент Грузии сообщила о намерении помиловать Лазара Григориадиса. "Я не ждала ничьего звонка, я по совести посчитала, что этого молодого человека нельзя наказать на девять лет. Я еще не подписывала, но решение принято", - процитировала сегодня слова Саломе Зурабишвили телекомпания "Пирвели".

Напомним, Лазар Григориадис был задержан в марте 2023 года после протестов против закона об иноагентах и обвинен в нападении на полицейского. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции, которые бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

Процесс Лазара Григориадиса власти хотят сделать показательным, чтобы продемонстрировать людям, что грозит за участие в протестах, заявили в мае 2023 года оппозиционеры и активисты на митинге в поддержку Григориадиса.

7 марта 2023 года силовики применили слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста против закона об иноагентах. Вечером того же дня демонстранты использовали "коктейли Молотова", а силовики - резиновые пули. Протесты продолжились и 8 марта, за два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека.

Парламент Грузии 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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