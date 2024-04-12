Лазар Григориадис в суде. Стоп-кадр видео TV Kavk от 27.06.23, https://www.youtube.com/watch?v=Bl7tuIS_txQ

12 апреля 2024, 20:20

Президент Грузии пообещала амнистировать Григориадиса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазар Григориадис будет амнистирован, объявила президент Грузии после того как суд приговорил молодого человека к девяти годам лишения свободы, признав виновным по делу о нападении на силовиков и поджоге полицейской машины.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тбилиси сегодня приговорил к девяти годам лишения свободы Лазара Григориадиса, признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста. Члены семьи Лазара Григориадиса, приговоренного к девяти годам лишения свободы, подали президенту Грузии прошение о помиловании осужденного.

8 апреля Тбилисский горсуд провел финальное заседание по делу Лазара Григориадиса и взял таймаут перед оглашением приговора. Власти решили демонстративно наказать Григориадиса за участие в протесте, заявили оппозиционеры и родственники обвиняемого.

Президент Грузии сообщила о намерении помиловать Лазара Григориадиса. "Я не ждала ничьего звонка, я по совести посчитала, что этого молодого человека нельзя наказать на девять лет. Я еще не подписывала, но решение принято", - процитировала сегодня слова Саломе Зурабишвили телекомпания "Пирвели".

Напомним, Лазар Григориадис был задержан в марте 2023 года после протестов против закона об иноагентах и обвинен в нападении на полицейского. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции, которые бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

Процесс Лазара Григориадиса власти хотят сделать показательным, чтобы продемонстрировать людям, что грозит за участие в протестах, заявили в мае 2023 года оппозиционеры и активисты на митинге в поддержку Григориадиса.

7 марта 2023 года силовики применили слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста против закона об иноагентах. Вечером того же дня демонстранты использовали "коктейли Молотова", а силовики - резиновые пули. Протесты продолжились и 8 марта, за два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека.

Парламент Грузии 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

 

Примечание:

"Полиция насчитала 58 пострадавших силовиков на акциях протеста в Тбилиси", "Обсуждение закона об иноагентах привело к драке в парламенте Грузии", "Работа на акции протеста обернулась штрафом для грузинских журналистов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 апреля 2024, 21:11

12 апреля 2024, 19:47

  • МИД Таджикистана осудил пытки обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

    Силовики должны соблюдать принципы международного права в отношении арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" и помнить о презумпции невиновности и запрете пыток, заявил глава МИД Таджикистана. Он также отметил, что информационная кампания, развернувшаяся после теракта, формирует негативное восприятие таджиков.

12 апреля 2024, 18:54

12 апреля 2024, 18:17

12 апреля 2024, 17:29

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи