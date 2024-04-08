Родственники назвали предвзятым суд над Григориадисом

08 апреля 2024, 20:05

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Тбилисский горсуд провел финальное заседание по делу Лазара Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских во время уличных протестов, и взял таймаут перед оглашением приговора. Власти решили демонстративно наказать Григориадиса за участие в протесте, заявили оппозиционеры и родственники Григориадиса.

Как писал "Кавказский узел", Лазар Григориадис был задержан после протестов против закона об иноагентах и обвинен в нападении на полицейского. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции, которые бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта 2023 года Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. Представители НПО и оппозиционных партий заявили о недоверии судебной системе и потребовали рассмотрения дела Григориадиса судом присяжных.

28 марта судья не дал Григориадису выступить с заключительным словом, так как подсудимого не было в зале суда. При этом ранее судья запретил ему присутствовать на заседании дистанционно и подчеркнул, что если Григориадис не явится на следующее заседание, то это будет означать его уклонение от явки в суд.

Григориадис на последнем заседании отверг обвинения

Сегодня в Тбилисском горсуде прошло финальное заседание по делу Григориадиса, на котором подсудимый участвовал дистанционно вопреки озвученному ранее запрету суда. Во время заседания Лазар Григориадис обратился к суду и отверг обвинения. Он подчеркнул, что столкновения начались "после того, как полиция начала нарушать свободу выражения мнений".

Суд решил огласить приговор в ближайшие дни, сообщила адвокат Григориадиса Лика Битадзе. "В ближайшие дни, разумный срок должен быть около двух-трех дней, не больше. Судебное разбирательство заняло достаточно много времени, потому что у нас были достаточно веские аргументы со стороны защиты. Конечно, у обвинения тоже были аргументы. Почему-то суд решил сегодня не оглашать приговор", - сказала она в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам адвоката, сегодня в суде "мы вообще ничего нового не услышали". "Абсолютно никаких новых доказательств со стороны обвинения сегодня не озвучено. По сути, обвинение изложило формулировку, которая изначально была озвучена. Один полицейский говорит, что он видел, как горел полицейский, но он не видел, кто именно кидал "коктейль Молотова" в него", - сказала Битадзе.

Суд над Григориадисом назвала политическим преследованием лидер партии "Дроа" Елена Хоштария. "Это не суд, это процесс политического преследования, подавления свободы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал дед подсудимого Гия Каландадзе. "Сегодня подтвердилось, что этот процесс – фарс. Наши адвокаты, адвокаты Лазара, отвергли обвинения ему по этому делу. Что касается того, какое решение примет судья, я не могу вам сказать. Если он нормальный человек, он (Лазар) должен получить оправдательный приговор, а если [судья] выполнит задание, то я не знаю, что это будет", - сказал Гия Каландадзе в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Защита и близкие Григориадиса сочли приговор предрешенным

Перед сегодняшним заседанием адвокаты и родственники Григориадиса предположили, что суд вынесет обвинительный приговор, однако выразили надежду, что президент Грузии помилует его, сообщает JAMnews.

"Еще до предметного обсуждения дела лидеры правящей партии «Грузинская мечта», в том числе бывший и нынешний премьер-министры Ираклий Гарибашвили и Ираклий Кобахидзе, выступили с заявлениями против Григориадиса. Лазар подал против них иск, потребовал возмещения морального ущерба, но суд его отклонил", - говорится в публикации.

На кадрах, которые обвинение использовало против Григориадиса, виден мужчина в маске, кепке и капюшоне, однако это не позволяет его идентифицировать, указало издание. "А эксперт, опознавший Григориадиса на видео и написавший "категорическое заключение" о том, что это именно Григориадис, имеет всего лишь двухлетний опыт работы. Сам Григориадис и защита утверждают, что "коктейль Молотова" бросил не он", - отмечается в публикации.

7 марта 2023 года силовики применили слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста против закона об иноагентах. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Протесты продолжились и 8 марта, за два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

Оппозиция и активисты уверены, что "власти просто "выбрали" Григориадиса виновным, поскольку он "подходит" на эту роль благодаря своим татуировкам, негрузинской фамилии и прошлой судимости", сообщило издание.

Мать Лазара Тамта Каландадзе после очередного переноса заседания заявила, что у ее сына тяжелое психологическое состояние. "Лазар сказал мне, что он напрягается, когда видит много людей. Когда он хочет высказать свое мнение, его мысли блуждают, поэтому он решил [дистанционно участвовать в заключительном заседании]", - приводятся в публикации ее слова.

Политики и активисты неоднократно выступали в поддержку Григориадиса

Процесс Лазара Григориадиса власти хотят сделать показательным, чтобы продемонстрировать людям, что грозит за участие в протестах, заявили в мае 2023 года оппозиционеры и активисты на митинге в поддержку Григориадиса.

2 апреля 2024 года 20 неправительственных организаций в совместном заявлении в связи с судом над Лазаром Григориадисом указали, что процесс искусственно затягивается. По их словам, судья нарушил требование уголовно-процессуального закона, когда попросил Лазара Григориадиса присутствовать в зале суда, чего тот делать не обязан по закону. Хотя Григориадис пояснил, что из-за стресса ему трудно находиться в переполненном зале, судья проигнорировал эту причину, указали активисты.

Парламент Грузии 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Прокуратура не представила документальные доказательства того, что именно Лазар Григориадис бросил "коктейль Молотова" в полицейских. Полицейские также не видели, как он кинул "коктейль Молотова", заявил 2 апреля директор НПО "Центр прав человека" Алеко Цкитишвили. "Много вопросов к задержанию Григориадиса. Его вызвали без адвоката, он давал показания без адвоката. Пригрозили посадить его друзей. Суд намеренно затягивает дело. На предыдущем заседании судья заявил, что ушел в отпуск, заседание не состоялось. Окончательный суд над Лазарем Григориадисом должен был состояться 28 марта, но снова был отложен", - отметил он.

В июле 2023 года эксперт-химик, который исследовал одежду Лазаря Григориадиса, нашел следы нефтепродуктов только на куртке, хотя были осмотрены также пальто, шапка и обувь обвиняемого. Показания эксперта не подтверждают вину Григориадиса, заявила адвокат Лика Битадзе.

Отметим, что в октябре 2023 года депутаты парламента Грузии в ускоренном режиме приняли поправки в закон о собраниях и манифестациях, которые запрещают протестующим установку палаток и других сооружений. Заседание парламента прошло на фоне акции протеста, ее участники установили палатки у здания, несколько человек были задержаны, в частности, отец и дядя Лазара Григориадиса.

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