Оппозиция потребовала суда присяжных для Григориадиса

21 апреля 2023, 23:49

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Семья участника протестов против закона об иноагентах Лазара Григориадиса, а также представители НПО и оппозиционных партий заявили о недоверии судебной системе и потребовали рассмотрения его дела о нападении на полицейских судом присяжных.

Как писал "Кавказский узел", 21-летний Лазар Григориадис был задержан 29 марта и обвинен в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. 31 марта суд избрал Григориадису меру пресечения в виде заключения под стражу, хотя защита просила о залоге в эквиваленте 4000 долларов. 8 апреля апелляционный суд не удовлетворил жалобу Григориадиса. Участники акции протеста у здания парламента Грузии заявили, что случай Григориадиса - это пример избирательного правосудия. По версии прокуратуры, Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских, и два силовика получили ожоги. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. Сгоревшая машина оценена в 39 500 лари (15,5 тысячи долларов). Дело расследуется по статьям 353 (нападение на представителя власти, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы) и 187 (уничтожение имущества, предусматривает до пяти лет лишения свободы) Уголовного кодекса Грузии.

НПО "Институт свободы" и участник митинга против закона об иноагентах Торнике Акопашвили, обвиненный в нападении на сотрудника полиции и освобожденный под залог, подали сегодня ходатайство с просьбой рассматривать дело Лазара Григориадиса судом присяжных.

Согласно законодательству Грузии, суд присяжных рассматривает тяжкие уголовные дела, такие как обвинения в умышленном убийстве, торговле людьми, незаконном лишении свободы и торговле органами. Виновность или невиновность человека определяется присяжными заседателями, которые являются обычными членами общества, а не профессиональным судьей, пояснил адвокат Георгий Мшвениерадзе.

По его мнению, люди должны иметь возможность выбирать суд присяжных в любом уголовном деле. "В Грузии присяжные заседатели не могут рассматривать ни одно из дел, которые государство может использовать в качестве орудия незаконного преследования. Поэтому я не только поддерживаю инициативу обсуждения дела против Лазара Григориадиса судом присяжных, но и считаю, что присяжные должны иметь возможность выбирать любое дело, где предусмотрено лишение свободы", - сказал Мшвениерадзе в эфире "Мтавари архи".

Поддержал требование рассматривать дело Григориадиса в суде присяжных депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили. "Когда доверие к судебной системе и судьям в стране настолько низкое, абсолютно логично в настоящее время потребовать рассмотреть дело Григориадиса судом присяжных", - перевел его слова в эфире телекомпании "Формула" корреспондент "Кавказского узла".

Семья Григориадиса также выразила желание рассмотрение дела судом присяжных. “Я не знаю, насколько возможно участие присяжных в процессе Лазара, но мы этого хотим. Я не знаю, как и по какому пути пойдет правосудие, но особой надежды на то, что все будет так, как должно быть, у меня нет", — привело слова дедушки Григориадиса Гии Каландадзе агентство "Новвости Грузия"

Член парламента Грузии и председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили заявил, что готов поручиться за Лазара Григориадиса, "Нет никаких правовых оснований для нахождения 21-летнего Лазара в предварительном заключении. 21-летний Лазар не может оказать влияние или давление на свидетелей. Исключено и то, что он скроется, тем более что очень легко контролировать вопрос его выезда из страны, и в наихудшем случае его можно выпустить с браслетом. На следующем судебном заседании при рассмотрении ходатайства об освобождении из-под стражи, я готов поручиться за Лазара Григориадиса", - написал Леван Хабеишвили на своей странице в Facebook*.

7 марта силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

Протесты продолжились и 8 марта. За два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека. 9 марта полиция сообщила об освобождении 132 задержанных, обвиненных в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. Еще один задержанный - Торнике Акопашвили, обвиняемый в нападении на силовика, - был освобожден под залог 11 марта, он не признал вину. Заседания по административным делам активистов проходят неорганизованно, суд выносит необоснованно жесткие решения, сообщил представитель Ассоциации молодых юристов. Суд игнорирует свидетельские показания и видеозаписи, доказывающие невиновность активистов, рассказали осужденные и адвокаты.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Грузинская оппозиция назвала это победой общественности, а правящая партия заявила, что пошла на уступки ради стабильности в стране. Реакция представителей российской власти на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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