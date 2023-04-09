Участники акции в Тбилиси выступили в поддержку Лазара Григориадиса

09 апреля 2023, 00:49

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У здания парламента Грузии прошла акция в поддержку Лазара Григориадиса, обвиненного в нападении на силовиков во время уличных протестов против закона об иноагентах. Организаторы акции заявили, что случай Григориадиса - это пример избирательного правосудия.

Как писал "Кавказский узел", 21-летний Лазар Григориадис был задержан 29 марта и обвинен в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. 31 марта суд избрал Григориадису меру пресечения в виде заключения под стражу, хотя защита просила о залоге в эквиваленте 4000 долларов. 8 апреля апелляционный суд не удовлетворил жалобу Григориадиса.

По версии прокуратуры, Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских, и два силовика получили ожоги. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. Сгоревшая машина оценена в 39 500 лари (15,5 тысячи долларов). Дело расследуется по статьям 353 (нападение на представителя власти, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы) и 187 (уничтожение имущества, предусматривает до пяти лет лишения свободы) Уголовного кодекса Грузии.

В Тбилиси на проспекте Руставели неподалеку от парламента Грузии 8 апреля прошла акция в поддержку 21-летнего Лазара Григориадиса. Ее организаторы - журнал "Табула", партия "Европейская Грузия" и Институт свободы, передает корреспондент "Кавказского узла".

Проспект Руставели был перекрыт, около парламента были выстроена сцена, на которой было неоновое стилизованное лицо Григориадиса. На сцене выступили различные музыкальные коллективы.

"Протест – это блестящая часть политической истории, и его визуальная сторона передаст дух эпохи будущим поколениям", - написал на своей странице в соцсети глава партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

По данным организаторов, на акции, несмотря на холод, собралось примерно две тысячи людей. "Холод пробирает до костей, не могу пошевелить пальцами, но рада, что друзьям Лазара и его поколению очень понравилось", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор журнала "Табула" Тамар Чиголишвили.

Пользователь соцсети Гиоргий Гдзелидзе написал: "В субботу мы не пошли в клубы, а выразили свой протест. Я замерз, сложно писать. Это было хорошо".

Организаторы акции распространили заявление, в котором напомнили, что власти Грузии вынуждены были отступить с законом об иноагентах. «Мы верим, что поддержка граждан может спасти Лазара от избирательного правосудия санкционированного суда, а не пожертвовать общим национальным успехом! Попытка демонизировать человека должна вернуться к бумерангу любому, кто попробует!" - говорится в заявлении.

Первоначально акцию планировалось провести у здания госканцелярии, но на площадке начали проводить строительные работы - власти решили разбить там большой сквер.

7 марта силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

Протесты продолжились и 8 марта. За два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека. 9 марта полиция сообщила об освобождении 132 задержанных, обвиненных в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. Еще один задержанный - Торнике Акопашвили, обвиняемый в нападении на силовика, - был освобожден под залог 11 марта, он не признал вину. Заседания по административным делам активистов проходят неорганизованно, суд выносит необоснованно жесткие решения, сообщил представитель Ассоциации молодых юристов. Суд игнорирует свидетельские показания и видеозаписи, доказывающие невиновность активистов, рассказали осужденные и адвокаты.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Грузинская оппозиция назвала это победой общественности, а правящая партия заявила, что пошла на уступки ради стабильности в стране. Реакция представителей российской власти на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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