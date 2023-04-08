Суд в Тбилиси оставил в силе арест Григориадиса

08 апреля 2023, 18:21

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Апелляционный суд в Тбилиси не удовлетворил жалобу на арест Лазара Григориадиса, обвиненного в нападении на силовиков во время уличных протестов, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 21-летний Лазар Григориадис был задержан 29 марта и обвинен в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. 31 марта суд избрал Григориадису меру пресечения в виде заключения под стражу, хотя защита просила о залоге в эквиваленте 4000 долларов.

По версии прокуратуры, Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских, и два силовика получили ожоги. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. Сгоревшая машина оценена в 39 500 лари (15,5 тысячи долларов). Дело расследуется по статьям 353 (нападение на представителя власти, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы) и 187 (уничтожение имущества, предусматривает до пяти лет лишения свободы) Уголовного кодекса Грузии.

Апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда об аресте Григориадиса, сообщила адвокат арестованного Татия Манежашвили. По ее словам, защита просила заменить арест на залог, но суд "признал недопустимой жалобу", пишет сегодня «ИнтерпрессНьюс».

После получения документов защиты станет известно, почему апелляционный суд оставил в силе решение горсуда, добавила Манежашвили. "Сейчас начинается рассмотрение дела по существу. Мы обжаловали вопрос о мере пресечения и не говорили о деле в целом. Мы еще не получили решение Апелляционного суда в документальной форме. Когда получим, ознакомимся и изучим, почему апелляционный суд оставил в силе решение городского суда и почему не изменил его", - приводит ее слова издание.

31 марта в суде представитель прокуратуры сообщил, что ведомство располагает видеозаписью, подтверждающей вину Григориадиса, и хотя активист был в маске, следователи смогли установить его личность. Сам Григориадис в суде воспользовался правом хранить молчание.

Напомним, 1 апреля участники акции в поддержку Лазара Григориадиса, прошедшей в Тбилиси, заявили, что его уголовное преследование призвано запугать молодежь, которая выходит на акции протеста. Активисты за несколько часов собрали деньги на адвоката для Григориадиса.

7 марта силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

Протесты продолжились и 8 марта. За два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека. 9 марта полиция сообщила об освобождении 132 задержанных, обвиненных в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. Еще один задержанный - Торнике Акопашвили, обвиняемый в нападении на силовика, - был освобожден под залог 11 марта, он не признал вину. Заседания по административным делам активистов проходят неорганизованно, суд выносит необоснованно жесткие решения, сообщил представитель Ассоциации молодых юристов. Суд игнорирует свидетельские показания и видеозаписи, доказывающие невиновность активистов, рассказали осужденные и адвокаты.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Грузинская оппозиция назвала это победой общественности, а правящая партия заявила, что пошла на уступки ради стабильности в стране. Реакция представителей российской власти на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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