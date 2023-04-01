Участники митинга в Тбилиси потребовали освободить Лазара Григориадиса

01 апреля 2023, 23:36

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Участники акции в поддержку Лазара Григориадиса в Тбилиси заявили, что его уголовное преследование призвано запугать молодежь, которая выходит на акции протеста. Активисты за несколько часов собрали деньги на адвоката для Григориадиса.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура предъявила участнику протестов в Тбилиси 7-9 марта Лазару Григориадису обвинение по двум уголовным статьям и намерена требовать для него лишения свободы. Согласно версии обвинения, молодой человек был среди участников акции, которые поздно вечером 7 марта, когда на проспекте Шота Руставели проходила массовая акция протеста, бросили "коктейли Молотова" в сторону полицейских, в результате чего два силовика получили ожоги. Также прокуратура считает, что в ночь на 9 марта он участвовал в поджоге автомобиля Toyota Corolla, принадлежащего МВД. Сгоревшая машина - и, соответственно, сумма ущерба государственному бюджету - оценена в 39 500 лари (15,5 тысячи долларов).

7 и 8 марта в Тбилиси на акциях протеста против закона об иноагентах были задержаны 133 человека. 9 марта полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных, обвиненных в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. Еще один задержанный - Торнике Акопашвили, обвиняемый в нападении на силовика, - был освобожден под залог 11 марта, он не признал вину. Заседания по административным делам активистов проходят неорганизованно, суд выносит необоснованно жесткие решения, сообщил представитель Ассоциации молодых юристов 27 марта. Суд игнорирует свидетельские показания и видеозаписи, доказывающие невиновность активистов, рассказали осужденные и адвокаты.

Около правительственной канцелярии Грузии сегодня прошел митинг в поддержку 21-летнего активиста Лазара Григориадиса, который организовала партия "Европейская Грузия" и ее партнерские организации. В акции приняли участие активисты, представители СМИ и оппозиционные политики.

Отец Лазара Бека Григориадис выступил на митинге в поддержку своего сына. "Даже если он (Лазар Григориадис) осуществил насилие, но это насилие было вызвано другим насилием. Лазар не принадлежит ни к одной политической партии. Никого это не волнует. Это современный молодой человек. Просто, когда он увидел по телевизору, что <силовики> готовятся к наступлению, он побежал на митинг. Не выдержав этой несправедливости, он хотел быть с молодежью", - перевел его слова в эфире телекомпании "Формула" корреспондент "Кавказского узла".

Гия Каландадзе, дедушка Лазара, сказал на митинге, что его внука наказывают, "чтобы запугать людей, протестующих на митингах".

Лидер Европейской Грузии" Георгий Бокерия заявил на акции, что Лазар стал жертвой "избирательного правосудия". Он потребовал освободить молодого человека, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

По словам активистки Саломе Баркер, сегодня на услуги адвоката и другие расходы Лазара Григориадиса было собрано около 20 000 лари (примерно 7 800 долларов США). По ее словам, вся сумма была собрана за несколько часов. "Сейчас семь часов вечера, сегодня в три часа для сегодня я начала собирать деньги для Лазаря (на адвокатские и другие расходы) и за эти четыре часа была собрана вся сумма и еще немного", - перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова в эфире телекомпании.

По словам народного защитника Левана Иоселиани, его представитель посетил в следственном изоляторе задержанного активиста Лазара Григориадиса при исправительном учреждении. "Офис Народного защитника будет курировать вопрос защиты своих процессуальных прав и реализации права на справедливое судебное разбирательство", - написал Иоселиани в Facebook*.

Напомним, что силовики 7 марта применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

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