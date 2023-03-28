Участники протестов против грузинского закона об иноагентах заявили о бездоказательности обвинений

28 марта 2023, 00:04

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Заседания по административным протоколам, составленным на участников акций протеста против закона об иноагентах, проходят неорганизованно, начала суда порой приходится ждать целый день, при этом суд выносит необоснованно жесткие решения, сообщил представитель Ассоциации молодых юристов. Суд игнорирует свидетельские показания и видеозаписи, доказывающие невиновность активистов, рассказали осужденные и адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 7 и 8 марта в Тбилиси на акциях протеста против закона об иноагентах были задержаны 133 человека. 9 марта полиция отчиталась об освобождении 132 из 133 задержанных, обвиненных в административных правонарушениях: неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. Некоторым из задержанных суд назначил штрафы. Последний задержанный - Торнике Акопашвили, обвиняемый в нападении на силовика, - был освобожден под залог 11 марта, он не признал вину. Административные дела задержанных на акциях противников закона об иноагентах следует прекратить, а назначенные им штрафы отменить, заявили сегодня грузинские неправительственные организации.

Силовики 7 марта применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

Несмотря на решение министерства внутренних дел Грузии освободить из-под стражи задержанных на акциях против закона об иноагентах, они по-прежнему несут административную ответственность. МВД поэтапно представляет суду дела обвиняемых, сообщила сегодня неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов".

"Кроме того, что не выдерживает критики то, что по сих пор суд принимает необоснованные решения и назначает несоответственно высокие штрафы, процедурно рассмотрение дел проходит совершенно неорганизованно, также как и ведомство представляет дела в суд", - сообщил представитель организации корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники ведомства поздним вечером сообщали обвиняемым о судебном процессе, назначенном на утро следующего дня или же за пару часов до начала заседания. В этих условиях адвокаты от организаций, представляющие интересы подсудимых с утра до позднего вечера, при отсутствии рабочих условий и места, в здании суда, ждут процессов от нескольких часов до целого дня, "порой безрезультатно", рассказал представитель НПО. Помимо этого, прождав начало судебного процесса, поздним вечером получают информацию о его переносе на другой день. "В таких условиях невозможна эффективная защита и своевременный вызов свидетелей, получение и предоставление суду доказательств", - сказал представитель НПО.

Защиту обвиняемых обеспечивает несколько неправительственных организаций, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Один из задержанных на акции протеста, бывший руководитель пресс-службы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Патарая сообщил, что он не нарушал общественный порядок, а задержали его за то, что он стоял с друзьями и смеялся.

"На процессе министерство внутренних дел представило так называемые доказательства – полуторачасовую видеозапись происходящего, но на ней меня в кадре нет. Мы представили свидетелей, подтвердивших мою невиновность, но суд принял решение, которое ему указали власти и МВД. Судья зачитал вердикт по предварительно написанному тексту", - сказал Патарая корреспонденту "Кавказского узла".

Другой подсудимый, Надим Хмаладзе, сообщил, что его задержание произошло 8 марта, но в предъявленном обвинении указано 7 число. Ему вменяют нанесение словесных оскорблений полицейским и общественности. Однако суд не удовлетворил ходатайство сторон защиты о предоставлении видеодоказательств вины."Я много лет принимаю участие в акциях протеста и никогда этим не занимался. А сейчас вдруг начал?!" - возмущается он.

Суд при принятии решений, преследует цель запугать людей, чтобы они в будущем не принимали участие в акциях протеста, уверен один из адвокатов Лаша Ткемаладзе. "Суд не заинтересован в установлении правды и справедливости, и исполняет полученное указание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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