Лидер "Гирчи" пострадал при задержании на митинге в Тбилиси

08 марта 2023, 19:10

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Лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе получил при задержании на митинге 7 марта травму головы, он находится в тяжелом состоянии и нуждается в госпитализации, сообщили его адвокат и народный защитник Грузии. Начато расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях на митинге.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта силовики в Тбилиси применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента. Поздно вечером противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Полиция прибегла к массовым задержаниям и оттеснила протестующих с проспекта Руставели, всего задержаны 66 человек. Часть демонстрантов оставались на месте акции до утра, оппозиция пообещала продолжить акции. Глава парламента сообщил, что текст законопроекта отправлен в Венецианскую комиссию.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, после чего будут еще два слушания в парламенте, сообщили в парламенте.

Лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе был избит в момент задержания на митинге у парламента и получил травмы головы, сообщил адвокат Вахо Барамашвили. Пол его словам, это было зафиксировано камерами нескольких телеканалов. Он указал, что Джапаридзе избивали даже после ареста и на голове были следы побоев, заявил адвокат. "Зураб Джапаридзе был избит при задержании и снова избит после этого" , - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова в эфире телекомпании "Формула".

Зураб Джапаридзе нуждается в госпитализации, сообщил в эфире телекомпании его брат Гия Джапаридзе.

Народный защитник Леван Иоселиани сообщил, что посетил сегодня 25 задержанных на митинге 7 марта, Cреди тех, к кем он встретился, наиболее тяжело пострадал Зураб Джапаридзе. По словам Левана Иоселиани, у нескольких задержанных были внешние повреждения, один из задержанных с трудом передвигался, однако наиболее тяжело пострадал политик Зураб Джапаридзе, сообщило издание Netgazeti.



Специальная следственная служба начала расследование предполагаемого злоупотребления служебными полномочиями в отношении Джапаридзе и других протестующих путем насилия, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Народного защитника Левана Иоселиани, сила, примененная сотрудниками правоохранительных органов против граждан на митинге 7 марта, была чрезмерной в отдельных случаях. Он отметил, что представители офиса омбудсмена следили за ситуацией на месте. "Казалось визуально, были отдельные случаи, когда доля применения силы была явно превышена правоохранительными органами", — сказал Леван Иоселиани в эфире ТВ Формула.



Выступая перед журналистами, Иоселиани также отреагировал на инцидент на митинге, во время которого в него бросали яйца. По словам омбудсмена, граждане нападали на него, основываясь на его политическом прошлом. Выступая перед журналистами, Иоселиани также отреагировал на инцидент на митинге, во время которого в него бросали яйца. По словам омбудсмена, граждане нападали на него, основываясь на его политическом прошлом.

Сайт МВД сообщил, что сотрудники Тбилисского полицейского управления МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали одного человека - Т.А. по факту нападения на сотрудников полиции во время акции протеста в окрестностях парламента 7 марта этого года. Преступление предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы".

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"Я с озабоченностью слежу за последними событиями в нашем государстве-члене, Грузии, в отношении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», принятого в первом чтении парламентом Грузии 7 марта. Крайне важно, чтобы любое такое законодательство соответствовало стандартам Совета Европы в области прав человека, демократии и верховенства закона. С этой целью, если будет продолжено изучение этого законодательства, я призываю грузинские власти запросить мнение Венецианской комиссии Совета Европы и следовать ее рекомендациям. Динамичное и динамичное гражданское общество является ключом к хорошему функционированию любой демократии. Я настоятельно призываю грузинские власти обеспечить содержательный и мирный политический диалог с участием гражданского общества", сказано в заявлении переданном корреспонденту Кавказского узла.

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