Проект грузинского закона об иноагентах направлен в Венецианскую комиссию

08 марта 2023, 14:20

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Парламент Грузии направил в Венецианскую комиссию Совета Европы принятый в первом чтении законопроект об иностранных агентах, после получения заключения комиссии его рассмотрение продолжится, сообщил лидер партии "Грузинская мечта".

Как писал "Кавказский узел", 7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта.

После рассмотрения законопроекта в первом чтении его отправляют в Венецианскую комиссию, после чего будут еще два слушания в парламенте, сообщил "Кавказскому узлу" источник в парламенте. На решение потребуется три месяца, заявил 7 марта председатель парламента Шалва Папуашвили. "Оба законопроекта уже переведены и будут направлены в Венецианскую комиссию после принятия, а затем мы будем ждать их мнения. Вы знаете, эта процедура займет около трех месяцев", - привел его слова "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте. Согласно данным на сайте парламента Грузии, закон принят именно в первом чтении.

Законопроект отправлен в Венецианскую комиссию Совета Европы, сообщил сегодня на брифинге председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. "Мы уже отправили законопроект в Венецианскую комиссию для получения заключения. Соответственно, рассмотрение данного законопроекта продолжится лишь через несколько месяцев, после получения заключения Венецианской комиссии", - сказал он.

Кобахидзе добавил, что опасения, связанные с тем, что законопроект принят в первом чтении, беспочвенны, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Лидер "Грузинской мечты" отметил, что принятие закона об иностранных агентах "сделает прозрачной так называемую финансовую помощь некоторым неправительственным организациям, участвующим в антиправительственных действиях", пишет сегодня "Интерфакс".

Напомним, в феврале общественное движение "Сила народа", которое входит в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент Грузии два проекта закона об иноагентах, предполагающих, в частности, создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

7 марта на фоне парламентского обсуждения законопроекта прошла акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Силовики применили слезоточивый газ и водометы к протестующим. Поздно вечером противостояние обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Полиция прибегла к массовым задержаниям и оттеснила протестующих с проспекта Руставели. Часть демонстрантов оставались на месте акции до утра, оппозиция пообещала продолжить акции.

На митинге задержаны 66 человек, они подозреваются в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам, сообщило сегодня МВД Грузии.

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