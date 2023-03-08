Полиция сообщила о 66 задержанных на акции протеста в Тбилиси

08 марта 2023, 13:00

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На акции протеста против закона об иноагентах задержаны 66 человек по подозрению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам, сообщило сегодня МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта силовики в Тбилиси применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста против закона об иноагентах у здания парламента. Поздно вечером противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Полиция прибегла к массовым задержаниям и оттеснила протестующих с проспекта Руставели. Часть демонстрантов оставались на месте акции до утра, оппозиция пообещала продолжить акции.

7 марта депутаты парламента Грузии одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах - "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против - 13. Голосование по второму законопроекту - "О регистрации иностранных агентов" – намечено на 9 марта. После рассмотрения законопроекта в первом чтении его посылают в Венецианскую комиссию, после чего будут еще два слушания в парламенте, сообщили в парламенте.

На акции протеста задержаны 66 человек, они подозреваются по статьям 166 и 173 КоАП "по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции", сообщило сегодня МВД Грузии.

"Собравшиеся у здания парламента попытались заблокировать входы в парламент, что не было разрешено полицией. Несмотря на многочисленные призывы МВД соблюдать порядок и протестовать мирным путем, в рамках закона, протестующие продолжали насильственные действия и не подчинялись законным требованиям правоохранителей", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Ранее полиция подтвердила задержание лидера партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе, который также задержан по статьям 166 и 173 КоАП Грузии. "Всем задержанным объяснили суть нарушения, за которое они были задержаны", - сказал в эфире телеканала "Формула" замначальника Тбилисской патрульной полиции Гога Меманишвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в феврале общественное движение "Сила народа", которое входит в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент Грузии два проекта закона об иноагентах, предполагающих, в частности, создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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