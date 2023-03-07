Столкновения у парламента Грузии начались после одобрения законопроекта об иноагентах

07 марта 2023, 21:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Депутаты парламента Грузии большинством голосов одобрили в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Обсуждение проходило на фоне акции протеста, силовики применили против участников акции слезоточивый газ и водометы.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии проект закона об иноагентах, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и средств массовой информации. 27 февраля движение "Сила народа" предложило еще один проект закона об иноагентах, который назвало "американским". 1 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект. Во время первого чтения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии, 6 марта, произошла потасовка между несколькими десятками депутатов. Драка попала на видео, которое опубликовано в YouTube. Конфликт депутатов произошел на фоне акции протеста против закона об иноагентах, которую около здания законодательного органа проводили несколько сотен местных жителей.

22 июня 2022 года Саломе Зурабишвили, использовав право вето, выступила против законопроекта о прослушке, который по ее мнению, ограничивает права человека. Президент Грузии предположила, что правящая партия "Грузинская мечта" воспользуется правом преодолеть ее вето. Это в большей степени политическое вето, чем юридическое, добавила она. Депутаты парламента приняли закон вопреки вето президента. Шалва Папуашвили, который подписал документ, отметил, что депутаты не увидели правовых препятствий для применения этого закона.

Грузинские парламентарии одобрили сегодня в первом чтении законопроект об иноагентах. "Сегодня голосовали только за первый вариант — "О прозрачности иностранного влияния". "За" проголосовали 76 депутатов, против — 13. Голосование по второму варианту, который называется "О регистрации иностранных агентов", состоится 9 марта", - сообщило сегодня издание "Новости Грузии".

Силовики применили спецсредства против участников акции протеста у здания парламента, к парламенту стянут спецназ сообщило издание Netgazeti. "МВД Грузии применило против протестующих слезоточивый газ и водометы на улицах Чичинадзе и Читадзе расположенных рядом с парламентом. МВД звуковым сигналом предупреждал участников акции, чтобы те покинули прилегающую территорию", - говорится в публикации

Полиция объяснила применение спецсредств насилием в отношении представителей правоохранительных органов. "Акция протеста, прошедшая в Тбилиси, на проспекте Руставели, в районе здания парламента, приняла насильственный характер, участники акции попытались заблокировать один из входов в парламент, имели место акты насилия в отношении сотрудников министерства. <...>В озле здания парламента, где проходит акция протеста против российского закона, мобилизованы силы специального назначения. Против митингующих был использован слезоточивый газ и перцовые спреи", - процитировало сообщение ведомства агентство "Грузия Online".

Напомним, 28 февраля издание JAMnews опубликовало статью, в которой отметило, что законопроект об иноагентах создал угрозу гражданскому обществу Грузии. Оба проекта закона затрагивают, в том числе жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов и граждан, которые при поддержке таких фондов открывают свой бизнес, указало издание.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.