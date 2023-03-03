Расследование жестких задержаний в Тбилиси начато после жалоб адвокатов и активистов

03 марта 2023, 19:45

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Адвокаты задержанных на акции протеста против законопроекта об иноагентах у парламента Грузии заявили об избыточном применении силы полицией, представители 15 неправительственных организаций потребовали расследовать насилие у парламента. Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования о превышении полномочий при задержании двух демонстрантов.

"Как писал "Кавказский узел", на акции протеста противников закона об иностранных агентах 2 марта в Тбилиси были задержаны 36 человек за неповиновение сотруднику полиции и мелкое хулиганство, сообщили в полиции. Законопроекты, которые вызвали протест активистов, после обсуждения в парламенте направлены в комитет по юридическим вопросам. 2 марта обсуждение проектов закона об иностранных агентах в комитетах парламента Грузии вылилось в потасовку между депутатами. Во время обсуждения законопроекта около здания парламента проходила акция протеста противников законопроектов, среди задержанных оказались и журналисты.

14 февраля стало известно, что движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент проект закона, предусматривающий создание реестра НПО и СМИ, более чем на 20% финансируемых из-за рубежа. 27 февраля "Сила народа" предложила еще один проект закона об иноагентах, который назвала "американским". Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям.

Основания для задержания его подзащитного у силовиков не было, утверждает адвокат Иване Чхобадзе. "Во время ареста его за шею тащил полицейский и несколько раз ударил его", - перевел слова адвоката в эфире "ТВ Формула" корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат другого задержанного Лаша Ткешеладзе отметил, также указал на применение силы во время задержаний. "Сотрудник полиции не имеет права избивать гражданского активиста и студентов во время задержания, а также не снимать наручники в течение 15 часов. Это пытки и бесчеловечное обращение", - заявил он в эфире телекомпании.

Специальная следственная служба отчиталась сегодня от начале расследования в связи с возможным превышением служебных полномочий отдельными сотрудниками МВД в отношении двух участников акции у парламента Грузии 2 марта, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

НПО призвали прекратить необоснованную практику задержания активистов и журналистов



Ранее сегодня 15 неправительственных организаций подписали совместное заявление.

"События вчерашнего вечера подтверждают, что действующее законодательство об административных правонарушениях является репрессивным инструментом в руках полиции, который используется для необоснованного ограничения прав", - говорится в заявлении.

"По имеющимся у нас данным, в изоляторах временного содержания находятся не менее 15 человек, некоторые из задержанных всю ночь находились в патрульных полицейских машинах. Некоторые задержанные рассказывают о телесных повреждениях, которые были получены во время содержания под стражей. МВД до сих пор не сделало официального заявления о том, что стало основанием для затягивания содержания некоторых задержанных в изоляторах до этого времени, и почему они не были освобождены", - отметили авторы заявления.



Они призвали министерство внутренних дел дать всем задержанным возможность связаться с членами семьи, обеспечить своевременное предоставление адвокатам задержанных информации о том, где находятся их подзащитные, и своевременно направлять дела задержанных в суд. Также авторы заявления потребовали от Специальной следственной службы изучить случаи неправомерных арестов и применения силы к демонстрантам и представителям СМИ, говорится в документе, опубликованном на сайте Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA). Под нам подписались Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA), Центр социальной справедливости, Зеленая альтернатива, Трансперенси Интернешнл Грузия и другие.

27 февраля 63 грузинских СМИ опубликовали совместное заявление об отказе регистрироваться как "агенты иностранного влияния" в случае, если соответствующий закон будет принят парламентом. "Этот законопроект является ответом на сотни фактов насилия, коррупции, беззакония и нарушения избирательного права, которые изучают и предают гласности общественные организации и независимые медиа. Реализация этого закона будет невозможна без причинения огромного вреда сотням тысяч граждан Грузии", – заявили они.

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